Caso Thiago: esperan resultados de pericias para determinar cómo murió el menor

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Escalante Espilocín, confirmó que este jueves se realizará la audiencia de formalización de imputación contra la madre de un niño de dos años fallecido en la zona sudeste de la ciudad de Salta y contra su pareja.

"La audiencia de formalización de imputación fue fijada para mañana. A la madre se la acusa de homicidio agravado por el vínculo y a su pareja de homicidio agravado por alevosía", detalló el fiscal.

En relación con la investigación, Espilocín señaló que la autopsia ya fue realizada, aunque aún restan estudios complementarios para determinar con precisión la causa del fallecimiento.

"Tenemos un resultado preliminar que indica que el deceso se produjo por una insuficiencia respiratoria, pero estamos a la espera de los resultados de anatomía patológica para establecer de manera definitiva la causa de muerte", explicó.

Mientras tanto, la fiscalía continúa reuniendo pruebas y realizando distintas medidas investigativas. Entre ellas se encuentran entrevistas a testigos, relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas y el análisis de movimientos en el inmueble donde residía el menor.

El objetivo es reconstruir las últimas horas de vida del niño y determinar quiénes estuvieron en la vivienda, los horarios de ingreso y egreso y si esos movimientos coinciden con el momento en que el menor fue trasladado al hospital.

"Del análisis de los sistemas con los que cuenta el Ministerio Público se pudo determinar que el padre había denunciado anteriormente malos tratos por parte de la madre hacia el menor fallecido y también hacia su hermano", señaló.

Por ese motivo, se solicitaron informes a las fiscalías que intervinieron en esos antecedentes, así como a la Asesoría de Menores e Incapaces y a la Oficina de Violencia Intrafamiliar, dependiente de la Corte de Justicia.