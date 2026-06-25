Caso Thiago: prisión preventiva para la madre y su pareja

El juez Leonardo Gabriel Feans encabezó este mediodía la audiencia de formalización de la imputación en una causa que se sigue contra dos personas por el presunto delito de homicidio agravado.

Durante esa audiencia el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, hizo conocer a una joven de 19 años y a su pareja de 32 los hechos por los que fueron detenidos y la acusación que pesa en su contra. Ella fue imputada por el presunto delito de homicidio agravado por el vínculo y él por el de homicidio agravado por alevosía, ambos en carácter de coautores.

Ambos acusados declararon ante las partes y brindaron su versión del hecho. Finalizada la formalización de la acusación la fiscalía solicitó la imposición de prisión preventiva de los dos, y tuvo en cuenta un período de investigación de nueve meses. Luego de ello la defensa del hombre solicitó el arresto domiciliario de su defendido, mientras que la defensa de ella solicitó su libertad y de forma subsidiaria el arresto domiciliario.

Al escuchar los fundamentos de las partes el juez dispuso hacer lugar a lo solicitado por el fiscal interviniente y dictó la prisión preventiva para ambos imputados.

La pareja está acusada del delito de homicidio agravado tras la muerte de un niño de 2 años ocurrida el pasado lunes 22 de junio mientras era trasladado en código rojo desde el Hospital Papa Francisco al Hospital Materno Infantil, al que llegó ya sin signos vitales. El hecho habría ocurrido en una vivienda del barrio Convivencia.