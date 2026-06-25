Día del Vitíligo: ponen el foco en el impacto sobre la autoestima

En el marco del Día Mundial del Vitíligo, por Aries, la dermatóloga Alejandra Falú remarcó la importancia de consultar al especialista ante la aparición de manchas blancas para acceder a un diagnóstico oportuno y descartar otras patologías asociadas.

"Los anticuerpos que normalmente nos defienden de agentes extraños empiezan a desconocer a los melanocitos y los destruyen. Entonces aparece la despigmentación, que generalmente es simétrica, por ejemplo, en ambos codos o ambas rodillas", explicó.

Además, advirtió que la enfermedad puede presentarse en cualquier etapa de la vida, desde la infancia hasta la adultez, y que existe una predisposición familiar, por lo que insistió a consultar con un dermatólogo en caso de detectar manchas blancas en la piel.

"Es fundamental evaluar si el vitíligo está solamente en la piel o si está acompañado por otras patologías como diabetes o enfermedades tiroideas autoinmunes", explicó.

La especialista señaló que, aunque existe distintos tipos de tratamientos, cada caso evoluciona según las características inmunológicas del paciente.

Otro de los aspectos destacados por Falú fue la influencia que puede tener el estrés sobre la aparición o evolución de la enfermedad.

"Antiguamente se la conocía como la enfermedad de la melancolía porque se observaba con frecuencia después de pérdidas importantes, situaciones traumáticas o eventos de gran impacto emocional. Hoy sabemos que el estrés puede actuar como un desencadenante de los procesos autoinmunes", sostuvo.

Además, remarcó que el abordaje de la enfermedad debe ser multidisciplinario. "La piel es la carta de presentación de nuestra persona y el vitíligo puede afectar profundamente la autoestima, especialmente en niños y adolescentes", expresó.