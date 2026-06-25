Realizarán una jornada de prevención por el Día Internacional contra las Drogas

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, instituido cada 26 de junio por la Organización de las Naciones Unidas, se planificó una serie de actividades de concientización y prevención en el marco.

Bajo el lema “La Prevención la hacemos entre todos”, se realizará una jornada interactiva, mañana, a partir de las 9 a 13, en el Campo La Cruz. La misma contará con la participación de autoridades provinciales, municipales, instituciones educativas, organizaciones ligadas a la problemática y miembros de la comunidad en general.

Por otra parte, también se desarrollarán distintas actividades en las distintas jurisdicciones, de los diferentes Distritos de Prevención, que contarán con acciones conjuntas de la Policía y la Secretaría de Seguridad:

La convocatoria está orientada a toda la comunidad, con el objetivo de promover espacios de diálogo y confianza, donde se puedan expresar sus dudas, resolver situaciones críticas, identificar y abordar casos complejos para avanzar con la prevención de los consumos problemáticos.

Actividades