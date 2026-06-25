El Gobierno no logra vender Intercargo: nadie presentó ofertas y la licitación quedó desierta

Luego de postergarse dos veces la licitación para la privatización de Intercargo, la misma quedó desierta y no recibió ofertas de compra este jueves en la apertura de sobres.

Pese a que en el sector sonaban varios interesados en quedarse con el total de las acciones de la empresa estatal de servicios de rampa y de transporte de pasajeros en los principales aeropuertos del país (handling), que había salido a la venta con un precio base de US$ 45,1 millones, finalmente ninguno avanzó en su presentación para competir.

Intercargo nació en 1961, como Intercargo Sociedad Anónima Comercial. En 1990, el Estado le otorga la concesión exclusiva en Ezeiza y Aeroparque. En 1991, esa exclusividad se extendió a otras terminales, entre ellas, Mendoza, Córdoba, Río Gallegos, Mar del Plata, Iguazú y Bariloche. En 1994, el Estado consolidó la propiedad del 100% de la compañía. En 2018, se transforma en Intercargo Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.).

Con más de 1.500 empleados, opera en 16 aeropuertos. Sus tareas incluyen la carga y descarga de equipaje, la colocación de escaleras, la asistencia a pasajeros en pista y traslado, y otras actividades en tierra. Entre 2020 y 2023, recibió un aporte estatal por $ 6.700 millones. El Gobierno dejó de asistirla financieramente desde comienzos de 2024.

Según el informe de gestión que Manuel Adorni presentó al Congreso, Intercargo tenía un activo corriente de US$ 55 millones, de los cuales US$ 38,5 millones correspondían a efectivo e inversiones. Eso abrió la discusión de que el precio base estaba por debajo de parte de sus activos.

La licitación se dilató para intentar conseguir más interesados. Aunque la compañía conserva su posición histórica, con una sólida y expertise operativa, el problema es que la desregulación del mercado le quitó atractivo, porque ya no conserva el monopolio de antes y el comprador no se lleva un negocio “cerrado” como años atrás, sumado a que arrastra un historial de conflicto sindical.