El Gobierno no logra vender Intercargo: nadie presentó ofertas y la licitación quedó desierta
Economía25/06/2026
Este jueves se abrían los sobres y no hubo ofertas. La desregulación del sector le quitó atractivo a la compañía. Ya hay cuatro empresas que operan de las 13 habilitadas.
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