Llenar el changuito ya cuesta más de $1 millón

Hacer las compras con salarios deprimidos y precios de insumos básicos de los más altos del mundo se ha transformado en una aventura poco común en la economía del gobierno de Javier Milei. Una consultora evaluó el costo de productos de supermercado en las diferentes provincias del país para llegar a la conclusión que, a mayo, llenar un changuito con consumos para el grupo familiar ya cuesta más de un millón de pesos. Con un problema adicional: según confirmó ayer el INDEC, el ingreso promedio salarial está apenas por encima de los 728 mil pesos, es decir, no alcanza ni para comprar un chango completo.

Los datos se desprenden de la canasta que hizo la firma Analytica. Se trata de una “selección de productos de supermercado representativos del consumo de la clase media en alimentos y bebidas, diseñada para reflejar una compra mensual típica de una familia compuesta por dos adultos y dos menores. Para garantizar la comparabilidad entre provincias, los productos incluidos mantienen la misma marca y cantidad por empaque”.

El estudio muestra que en mayo el costo del changuito presentó las mayores subas mensuales en Río Negro (+5 por ciento) y Neuquén (+3,6 por ciento). Por otro lado, en Tierra del Fuego, el valor de la canasta se mantuvo prácticamente invariante. Al hacer la comparación interanual, los mayores aumentos se dieron en provincias patagónicas como Chubut (+36 por ciento) y Río Negro (+36 por ciento), mientras que las menores subas estuvieron en Córdoba (+28,7 por ciento) y La Rioja (+28,3 por ciento).

Si se mira por productos, al interior de la canasta, se destaca nuevamente la suba en el aceite de girasol, en torno al 3 por ciento y 5 por ciento en todas las provincias, a excepción de Salta (+2 por ciento), Entre Ríos (+2,3 por ciento) y San Luis (+2,3 por ciento).

Otro producto con incrementos generalizados fueron las galletitas de agua, con aumentos entre el 4 y 6 por ciento en todas las provincias.

Entre los productos cárnicos que componen la canasta se encuentran el asado y las supremas de pollo empaquetadas, cuyos precios no registraron variaciones significativas en la mayoría de las provincias. En el caso de las hamburguesas, se observaron leves incrementos generalizados, con excepción de Río Negro (+5 por ciento), Santa Cruz (+2,9 por ciento) y Chubut (+2,3 por ciento), que presentaron las subas más pronunciadas.

Las provincias más caras y las más “baratas”

Según Analytica, el changuito más costoso se encuentra en Santa Cruz ($1.013.092), seguido por otras provincias patagónicas como Chubut ($1.001.181), Río Negro ($994.315), Tierra del Fuego ($981.913) y Neuquén ($939.213). Mientras la compra más económica está en La Rioja ($887.125), Santa Fe ($886.758) y el Conurbano PBA ($886.730)

Comparando los valores de la canasta respecto al último día de abril, los mayores aumentos absolutos de la compra se dieron en Río Negro (+$62.947), Misiones (+$44.963) y Córdoba (+$42.339). Por otro lado, las menores subas se dieron en La Pampa (+$15.380), Entre Ríos (+$13.656) y La Rioja (+$9.607).

En este contexto, Analytica precisó que entre mayo de 2025 y 2026, la ponderación de la canasta básica sobre dos salarios promedio varió de manera heterogénea entre provincias. En 11 jurisdicciones la canasta ganó preponderancia respecto del salario; el caso más significativo fue el de La Rioja (+2,1 puntos porcentuales interanuales), donde el factor determinante fue un incremento salarial interanual (+22,5%) inferior al del resto de las provincias, a pesar de que la variación de su canasta se encuentra entre las más moderadas. En este caso, el efecto ingreso resultó más relevante que el encarecimiento de la canasta en sí. En las provincias restantes y el Conurbano PBA se registró, en cambio, una mejora relativa del poder adquisitivo del salario. El caso más extremo fue el de Catamarca, donde la participación de la canasta se redujo 3,6 puntos porcentuales, producto de un efecto conjunto: un aumento del salario promedio (+47,5%) que superó ampliamente al del resto de las provincias, combinado con una de las variaciones más moderadas en el valor de su canasta (+29,3%).

Cabe señalar, sin embargo, que el salario promedio puede perder representatividad en algunas provincias debido a valores extremos. Al tomar como referencia el salario promedio registrado del comercio minorista, uno de los convenios con mayor cobertura de trabajadores, la participación de la canasta aumenta en la comparación interanual en casi todas las provincias, con excepción de Córdoba (−0,2 p.p.), CABA (−0,6 p.p.), Conurbano PBA (−0,8 p.p.) y La Rioja (−1,0 p.p.).

Página12