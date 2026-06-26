El secretario General de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, denunció un aumento de medicamentos desmedido y aseguró que existe un monopolio generado por las políticas del gobierno nacional.

Peretta señaló que los medicamentos “siguen aumentando por encima de la inflación”.

“Si vos tomás el 2,1% de mayo del INDEC, cuando se desglosa el IPC, los medicamentos dan 2,6%, o sea, un 30% más del IPC”, explicó.

“E incluso el índice por el cual se calculan los medicamentos son unos 25 productos que ellos tratan de no aumentar mucho sobre 20.000. O sea, es absolutamente no significativo el promedio, que se toma del INDEC, que sabemos que el aumento siempre es por encima de la inflación y mucho más del que revela el IPC”, agregó.

La razón, según expresó, es porque “es un monopolio que nadie frena”.

“Tenemos un gobierno liberal libertario que vino a traer competencia y concentró el monopolio porque la venta en kioscos y en Mercado Libre lo hizo sobre la misma cantidad de laboratorios, o sea, le dio más bocas de expendio al mismo grupo monopólico que produce y vende en la Argentina”, sostuvo.

“(El gobierno) Ha desordenado todo el consumo de medicamentos, lo ha hecho más irracional de lo que venía, fomentando la automedicación, la adicción a medicamentos, etcétera, diciendo que con eso iba a bajar el precio y no solo no bajó, sino que aumentó más del promedio de lo que aumentan otros productos”, remarcó.

Por último, ejemplificó esta problemática con el caso de los medicamentos oncológicos: “El precio del medicamento oncológico que está dentro de los medicamentos especiales es disparatado, no solamente que es monopólico como en el resto de los de las especialidades, sino que abusan del precio”, afirmó.

“En otros países los productores de estos medicamentos especiales son cuatro o cinco por molécula. O sea, si vos tenés una molécula para un tipo específico de cáncer, a esa molécula por lo menos cuatro laboratorios la producen”, cerró.

Página12