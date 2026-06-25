La desigualdad aumentó en el primer trimestre: los más ricos ganan 15 veces más que los más pobres

La desigualdad aumentó en el primer trimestre de 2026, dado que los ingresos de los más "ricos" aumentaron por encima de los ingresos de los más "pobres". Tanto el Coeficiente de Gini como la brecha de ingresos mostraron un deterioro.

Este jueves el INDEC informó que el decil 10 de la población, que es el más pudiente, obtuvo ingresos 15 veces mayores a los del decil 1, que es el más vulnerable. Está diferencia también era de 15 en el mismo período de 2025, pero era de 13 en el trimestre anterior sin aguinaldo.

En paralelo, el Coeficiente de Gini trepó a 0,442, por encima del 0,435 del primer trimestre del año pasado, y del 0,431 del tercer trimestre de dicho año. Vale aclarar que este es un indicador que va de 0 a 1: cuanto más cerca este de 1, mayor es la desigualdad, y viceversa.

Ámbito