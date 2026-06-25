María Corina Machado pidió unidad y fortaleza tras los terremotos en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó este miércoles su solidaridad con las personas afectadas por los terremotos registrados cerca de las costas de Venezuela y llamó a la población a mantener la fortaleza y la unidad frente a la emergencia.

A través de un mensaje publicado en la red social X, la Premio Nobel de la Paz aseguró que sus “oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia” y manifestó su deseo de que “la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan” ante lo que describió como un “difícil momento”.

“Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca”, escribió Machado.

El pronunciamiento de la líder opositora se produjo después de los terremotos que provocaron daños materiales en distintas zonas del país y generaron preocupación entre la población. Hasta el momento, las autoridades venezolanas no difundieron cifras oficiales de heridos ni de víctimas fatales.

Los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron la misma zona de Venezuela el miércoles por la tarde, lo que provocó el derrumbe de edificios y generando alarma entre la población. Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los movimientos telúricos obligaron a los habitantes de Caracas a evacuar viviendas y oficinas.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, indicó que algunos edificios colapsaron y varios techos se vinieron abajo como consecuencia de los sismos. “Se desprendieron las escaleras, se agrietó toda la pared. Cayeron cosas del techo. Fue horrible”, relató Odalis Escalona, empleada bancaria de 54 años residente en Caracas.

El primer sismo tuvo su epicentro a 21 kilómetros al oeste de la ciudad costera de Morón y ocurrió a las 22:04 GMT, de acuerdo con el USGS. Un minuto después, se registró el terremoto de magnitud 7,5 a unos 45 kilómetros de distancia. “Este terremoto fue el segundo de una serie de dos sismos. Este sismo principal de magnitud 7,5 estuvo precedido, 39 segundos después, por un sismo precursor de magnitud 7,2”, detalló el USGS en su reporte.

Cabello pidió a la ciudadanía abandonar sus viviendas y anunció el corte preventivo del suministro de gas en varios edificios. “Tenemos algunas estructuras dañadas y no queremos que ocurra ningún tipo de accidente relacionado con el gas”, explicó el funcionario.

Según constató un periodista de la AFP, el segundo temblor, con una profundidad de 10 kilómetros, provocó gritos de pánico en un centro comercial de Caracas. “Fue increíble, ni siquiera sé cuánto duró”, relató Heidi Romero, comerciante que se encontraba en el último piso del edificio al momento del sismo. “Salimos por la escalera de emergencia, así fue como nos sacaron”, describió Romero, de 42 años. Decenas de personas en la capital permanecieron fuera de los edificios a la espera de instrucciones antes de regresar a sus oficinas y hogares.

Hasta ahora, Venezuela tampoco publicó información oficial sobre la magnitud ni la ubicación exacta de los terremotos. En un recorrido realizado por EFE en la capital venezolana, se constató el colapso de dos edificios en la plaza Altamira, en el este de Caracas, sin información disponible sobre posibles heridos o víctimas fatales. Funcionarios de Protección Civil y de la Policía del municipio de Chacao junto a vecinos buscaban entre los escombros a posibles afectados.

Otras edificaciones de Chacao, área que forma parte del Área Metropolitana de Caracas y considerada zona sísmica, sufrieron destrozos importantes y grietas. Yaritza Moya, residente de Los Palos Grandes en Chacao, relató a la agencia EFE: “De repente comenzó eso a moverse horrible, horrible. Se movió todo, se empezaron a caer cosas en la casa”. La vecina explicó que seguía desde su apartamento el Mundial de fútbol cuando fue sorprendida por el fuerte temblor.

En varios sectores de Caracas persistía la falta de electricidad, lo que afectó el funcionamiento de semáforos y las comunicaciones, especialmente la telefonía y el acceso a internet. Muchas personas permanecían en las calles, dentro de sus vehículos o sentadas, ante el temor de nuevas réplicas.