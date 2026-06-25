Un informe de la Oficina Nacional de Auditoría de China apuntó contra dos de los principales bancos estatales de China- entre las entidades financieras más grandes del mundo - por una supuesta evasión de miles de millones de yuanes en impuestos, además de presuntamente otorgar préstamos de manera irregular.
China: una auditoría oficial acusó a dos de los principales bancos de evasión fiscal
El Mundo25/06/2026
La denuncia surgió a raíz de un informe de la Oficina Nacional de Auditoría de China. La evasión alcanza un total de casi u$s2.000 millones.
El documento oficial, difundido el martes, acusa al Banco de China por haber evadido el pago de 2.400 millones de yuanes (u$s 352 millones) en impuestos entre abril de 2023 y agosto de 2025.
De acuerdo con el reporte, la entidad solicitó a sus empleados aportes simbólicos de entre uno y 100 yuanes con el objetivo de reestructurar 11 fondos de capital privado como fondos públicos, lo que les permitió acceder a exenciones impositivas.
El banco administra activos por billones de dólares y forma parte del núcleo del sistema financiero estatal chino.
Otra de las instituciones marcadas por la auditoría fue el Banco Agrícola de China, otra de las instituciones que integran el grupo de los “cuatro grandes”, concepto usado para referirse a las entidades crediticias más grandes del gigante asiático.
Según el informe, la entidad habría otorgado de manera irregular 11.000 millones de yuanes (u$s 1.600 millones) en préstamos destinados a proyectos vinculados a tierras productivas entre diciembre de 2021 y agosto de 2025.
El documento oficial detalló que parte de esos fondos habría sido desviado hacia la compra de productos de gestión patrimonial y al pago de deudas.
El reporte incluye además críticas al Grupo China Everbright, otra compañía financiera respaldada por el Estado. El gobierno chino acusó que, hacia agosto de 2025, el conglomerado había perdido el control sobre varias de sus filiales y que algunas empresas habrían hecho uso indebido de la marca Everbright.
Tras la publicación del informe, el Banco de China afirmó que “acepta de buena manera la supervisión de la auditoría” y se comprometió a fortalecer sus mecanismos de cumplimiento normativo, según declaraciones difundidas por medios locales.
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