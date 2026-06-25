China: una auditoría oficial acusó a dos de los principales bancos de evasión fiscal

Un informe de la Oficina Nacional de Auditoría de China apuntó contra dos de los principales bancos estatales de China- entre las entidades financieras más grandes del mundo - por una supuesta evasión de miles de millones de yuanes en impuestos, además de presuntamente otorgar préstamos de manera irregular.

El documento oficial, difundido el martes, acusa al Banco de China por haber evadido el pago de 2.400 millones de yuanes (u$s 352 millones) en impuestos entre abril de 2023 y agosto de 2025.

De acuerdo con el reporte, la entidad solicitó a sus empleados aportes simbólicos de entre uno y 100 yuanes con el objetivo de reestructurar 11 fondos de capital privado como fondos públicos, lo que les permitió acceder a exenciones impositivas.

El banco administra activos por billones de dólares y forma parte del núcleo del sistema financiero estatal chino.