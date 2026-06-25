Trump anunció ayuda para Venezuela tras los terremotos: “Estados Unidos está listo y dispuesto”

Donald Trump anunció que Estados Unidos está “listo y dispuesto” para asistir a Venezuela luego de los dos terremotos que sacudieron al país. El mandatario ordenó a todas las agencias federales organizar una respuesta de emergencia y coordinar el envío de ayuda humanitaria.

“Los dos grandes terremotos que acaban de afectar al gran pueblo de Venezuela son enormes en escala y han dejado una devastadora cantidad de muertos”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

“¡Estados Unidos está preparado, dispuesto y capacitado para ayudar! He ordenado a todas las agencias de nuestro gobierno que se preparen para actuar rápidamente. Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos”, agregó.

Horas antes, el subsecretario de Estado Christopher Landau y el alto funcionario Jeremy Lewin confirmaron la movilización de un equipo de asistencia en desastres, personal de búsqueda y rescate, y el envío de suministros médicos y humanitarios.

Estados Unidos coordina el despliegue con el gobierno interino venezolano

Según informaron las autoridades estadounidenses, el despliegue se realiza en coordinación con el gobierno interino venezolano para apoyar las tareas de respuesta tras los terremotos que afectaron distintas zonas del país.

El secretario de Estado, Marco Rubio, también expresó sus condolencias al pueblo venezolano y destacó el respaldo de su país ante la emergencia. “Estados Unidos extiende nuestras más profundas condolencias al pueblo de Venezuela tras los devastadores terremotos. Nuestros corazones están con todos aquellos que han perdido a seres queridos, los heridos y los valientes trabajadores de rescate que trabajan incansablemente en las secuelas. América está con el pueblo venezolano en este momento difícil y, por orden del presidente Trump, el Departamento de Estado está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela”, manifestó Rubio.

Minutos después, el Departamento de Estado informó que ya movilizó un equipo y un grupo de trabajo de asistencia para desastres con el objetivo de coordinar y brindar ayuda esencial a Venezuela.

“En colaboración con nuestros socios del gobierno interino venezolano, Estados Unidos enviará equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y humanitarios, y otros recursos durante los cruciales primeros días posteriores a este trágico desastre natural”, señaló el organismo.

Landau reafirmó el apoyo de Washington: “Estados Unidos está con el pueblo venezolano tras los devastadores terremotos de esta noche. Estamos en contacto con las autoridades y movilizando asistencia. Que Dios bendiga a nuestros amigos venezolanos en este momento difícil. ¡Fuerza Venezuela! ¡Estamos con Ustedes!”.

El secretario de Energía, Chris Wright, también envió sus condolencias y deseó fuerza y pronta recuperación a las comunidades impactadas.

Con información de TN