Al menos 164 muertos y casi mil heridos por los terremotos en Venezuela

Los terremotos, entre los más fuertes que han golpeado Venezuela en más de un siglo, sacudieron la región, con evacuaciones de edificios en lugares tan lejanos como la Amazonía de Brasil, a unos 1.700 kilómetros (1.050 millas) de la capital venezolana, Caracas.

Aunque Venezuela se encuentra cerca de múltiples fallas, su posición a caballo entre las placas Sudamericana y del Caribe hace que los terremotos fuertes sean mucho menos comunes que en otras partes de América Latina.

Rodríguez declaró el estado de emergencia en un mensaje a la nación a última hora del miércoles y dijo que los sismos causaron daños en varios estados. Pidió a los profesionales de la salud que se presentaran en los hospitales para ayudar a los heridos.

“Hay decenas de edificios colapsados", indicó Rodrígiez, que describió "labores muy arduas de rescate para salvar las vidas”.