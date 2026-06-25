Al menos 164 muertos y casi mil heridos por los terremotos en Venezuela
Al menos 164 personas murieron y 971 resultaron heridas en Venezuela después de que dos potentes terremotos consecutivos sacudieran el país, según indicó el jueves por la mañana la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez. Los sismos derribaron edificios, cerraron el principal aeropuerto del país e hicieron que residentes aterrorizados de la capital huyeran a las calles. Se esperaba que el saldo de víctimas aumentara.
Imágenes en la televisora estatal VTV mostraron a primera hora del jueves cómo se ayudaba a tres niños, cubiertos de polvo pero con vida, a salir de entre los escombros en el estado norteño de La Guaira, que Rodríguez describió como una “zona de desastre” y el área más afectada por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del miércoles por la noche.
Los terremotos, entre los más fuertes que han golpeado Venezuela en más de un siglo, sacudieron la región, con evacuaciones de edificios en lugares tan lejanos como la Amazonía de Brasil, a unos 1.700 kilómetros (1.050 millas) de la capital venezolana, Caracas.
Aunque Venezuela se encuentra cerca de múltiples fallas, su posición a caballo entre las placas Sudamericana y del Caribe hace que los terremotos fuertes sean mucho menos comunes que en otras partes de América Latina.
Rodríguez declaró el estado de emergencia en un mensaje a la nación a última hora del miércoles y dijo que los sismos causaron daños en varios estados. Pidió a los profesionales de la salud que se presentaran en los hospitales para ayudar a los heridos.
“Hay decenas de edificios colapsados", indicó Rodrígiez, que describió "labores muy arduas de rescate para salvar las vidas”.
Con información de TN