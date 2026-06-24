Hogar de Noche, por dentro: “Bajo techo, limpio y con el estómago lleno”, testimonios en primera persona

El Hogar de Noche abre sus puertas, en calle 20 de Febrero 231, cada jornada para recibir a personas en situación de calle que buscan pasar la noche bajo techo, acceder a una comida caliente, bañarse y descansar en condiciones seguras.

En una recorrida de N&N, por Aries, personas que asisten al Hogar de Noche contaron cómo atraviesan el invierno, qué encuentran al ingresar y cómo es volver a la calle cada mañana.

El ingreso comienza a las 20. Antes de entrar, las personas pasan por una requisa a cargo de personal policial para evitar el ingreso de elementos cortopunzantes u objetos que puedan representar un riesgo. Luego acceden al baño, reciben productos de higiene, se bañan y pasan al comedor.

Allí se les entrega la cena. Después permanecen un rato en el espacio común y más tarde se acuestan a dormir. A la mañana siguiente, alrededor de las 7, desayunan y se retiran.

Según explicó personal del lugar, las historias que llegan al Hogar de Noche son diversas. Hay personas con problemas de consumo, situaciones judiciales, conflictos familiares o dificultades económicas. También hay quienes perdieron el trabajo, no pudieron sostener un alquiler o utilizan el espacio de manera transitoria hasta reunir dinero para alquilar una pieza.

“Hay gente que decide estar en la calle y hay gente que no tiene posibilidad económica de tener una pieza”, señalaron desde el dispositivo.

El crecimiento de la demanda también aparece en el relato del personal. “Todos los años tenemos un poquito más”, indicaron al describir la evolución de la asistencia durante los últimos años.

“Está bajo techo, no tenés frío”

Uno de los asistentes contó que este es su tercer invierno en el Hogar de Noche. Explicó que no logró resolver su situación habitacional y que, hasta la apertura del dispositivo, dormía en la calle.

“Está bajo techo, no tenés frío, con el estómago lleno, limpio. Tranquilo”, relató.

También contó cómo es la rutina dentro del lugar: “Nos acostamos temprano. Anoche comimos fideos con estofado. Tenemos un plato caliente, un postre y a la mañana el desayuno”.

Al salir, dijo, vuelve la búsqueda diaria. “Después, a la calle a buscar oportunidades para salir de esta situación”, expresó.

“Hace tres años que ando en la calle”

Otro hombre contó que vive en situación de calle desde hace tres años y que asiste al Hogar de Noche desde la temporada anterior.

“Está muy buena la atención. Se duerme tranquilo, se come bien también, en la cena y en el desayuno”, afirmó.

Consultado sobre cómo sobrevive durante el día, contó que trabaja como vendedor ambulante. “Hay veces que no tengo nada”, reconoció.

“De a poquito me estoy levantando”

Un tercer testimonio corresponde a un hombre que lleva cerca de un año en situación de calle. Contó que llegó a esa situación por problemas familiares y que antes tuvo empleo formal.

“Es difícil, complicado. El día a día, el tema del trabajo también está complicado”, relató.

Durante el día asiste a una casa transitoria, donde puede almorzar algunos días de la semana. Los fines de semana cuida autos y actualmente vende golosinas para generar ingresos.

“De a poquito me estoy levantando”, dijo.

También habló de consumos problemáticos y de su intento por salir adelante. “Hoy por hoy estoy mucho más alzado, estoy dejando todas las cosas”, expresó.

El Hogar de Noche también permite el ingreso con mascotas. Actualmente cuenta con capacidad para seis animales y dispone de alimento específico para ellos.

Las voces reunidas muestran distintas trayectorias, pero una misma necesidad durante el invierno: dormir bajo techo, higienizarse, comer caliente y encontrar, al menos por una noche, un lugar seguro.