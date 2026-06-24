El hermanito de Thiago seguirá bajo protección mientras evalúan a familiares

El hermano menor de Thiago, el niño de dos años que murió tras ingresar con graves lesiones al hospital, permanece bajo una medida de protección excepcional dispuesta por la Secretaría de Niñez y Familia.

Así lo informó el subsecretario Cristian López Traficando, en Pelo y Barba, por Aries, al explicar qué ocurrirá con el bebé de meses luego de la muerte de su hermano y la detención de la madre y su pareja.

“Ahora se abre lo que se llama un proceso de control de legalidad”, señaló el funcionario.

Según explicó, cada vez que un niño ingresa a un hogar de la Provincia interviene un juez y un asesor de incapaces. En ese proceso se notifica a los familiares y se evalúa qué derechos fueron vulnerados.

López Traficando indicó que el plazo legal es de 90 días, prorrogable por otros 90 días, aunque aclaró que no necesariamente debe agotarse ese tiempo si los equipos técnicos consideran que existen condiciones para una externación.

Durante ese período, profesionales interdisciplinarios de la Secretaría evaluarán al progenitor, abuelos, tíos y otros familiares extensos para determinar cuál es el ámbito más adecuado para el cuidado del bebé.

El funcionario informó que los equipos del hogar donde se encuentra alojado el niño ya comenzaron entrevistas y evaluaciones con el grupo familiar primario y extendido.

La eventual salida del hogar dependerá de los informes técnicos y de que se verifiquen condiciones adecuadas para su cuidado.