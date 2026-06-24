De pagar el viaje de egresados de su hijo, a representar a Güemes con sus empanadas

Blanca Gloria Corbalán llegó nerviosa, cocinó primero y esperó el resultado intentando calmarse. Representa a General Güemes en la 5° edición del Concurso Provincial de la Empanada Salteña, que se realiza en UTHGRA, en la ciudad de Salta.

En diálogo con N&N, por Aries, contó que es la primera vez que participa en el certamen provincial y también la primera vez que se presentó en la instancia local de su municipio.

“Fui la primera en terminar, la primera en hornear, y ahora estoy tratando de relajarme para esperar la puntuación”, dijo.

Blanca vende empanadas todos los días desde una cocina acondicionada en su casa. También prepara otras comidas, aunque reconoce que su base de trabajo es la empanada.

El oficio empezó por una necesidad familiar. Contó que comenzó a vender para ayudar a pagar el viaje de egresados de su hijo, cuando él tenía 14 o 15 años. Hoy tiene 29.

“Comencé para que mi hijo vaya al viaje de egresados. Después viajó, se compró moto, todo por las empanadas”, relató.

La empanadera contó que aprendió con su esposo, a quien definió como su maestro. Al principio, él le preparaba el recado y le iba explicando cómo hacerlo.

“Mi maestro fue mi esposo. Él me enseñó a hacer la empanada”, recordó.

Luego, entre risas, aseguró que terminó superándolo. “Superé al maestro. Él sabe hacer recado, pero no sabe hacer masa”, dijo.

Blanca contó que su familia está orgullosa y que muchos vecinos recién se enteraron de su participación por una nota en el canal local. Desde entonces, afirmó que recibió numerosos mensajes de apoyo.

Durante la jornada también destacó el clima entre las participantes.

“Me he sentido rebién. Lo disfruté mucho”, expresó.