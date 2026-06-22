Mundial 2026: Argentina enfrenta a Austria y se juegan otros tres partidos este lunes

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este lunes con cuatro partidos correspondientes a la segunda fecha de los grupos I y J, en una jornada que tendrá como principal atractivo para el país el duelo entre Argentina y Austria.

El seleccionado argentino se presentará desde las 14, hora de Argentina, en Dallas, por el Grupo J. El encuentro será transmitido por Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports.

Cronograma completo