Mundial 2026: Argentina enfrenta a Austria y se juegan otros tres partidos este lunes

La segunda fecha de los grupos I y J tendrá cuatro partidos este lunes 22 de junio. La Selección Argentina jugará desde las 14 ante Austria, en Dallas.
 
Deportes22/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este lunes con cuatro partidos correspondientes a la segunda fecha de los grupos I y J, en una jornada que tendrá como principal atractivo para el país el duelo entre Argentina y Austria.

El seleccionado argentino se presentará desde las 14, hora de Argentina, en Dallas, por el Grupo J. El encuentro será transmitido por Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports.

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Cronograma completo

  • 14.00: Argentina vs. Austria, en Dallas.
    TV: Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports.
  • 18.00: Francia vs. Irak, en Filadelfia.
    TV: DSports, Paramount+ y Flow.
  • 21.00: Noruega vs. Senegal, en Nueva York.
    TV: DSports, TyC Sports y Paramount+.
  • 00.00 del martes 23: Jordania vs. Argelia, en San Francisco.
    TV: DSports, Paramount+ y Flow.

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