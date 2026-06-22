El 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca, Diego Armando Maradona marcó dos goles en el Mundial que quedaron en la historia del fútbol.
Mundial 2026: Argentina enfrenta a Austria y se juegan otros tres partidos este lunes
Deportes22/06/2026Ivana Chañi
La segunda fecha de los grupos I y J tendrá cuatro partidos este lunes 22 de junio. La Selección Argentina jugará desde las 14 ante Austria, en Dallas.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este lunes con cuatro partidos correspondientes a la segunda fecha de los grupos I y J, en una jornada que tendrá como principal atractivo para el país el duelo entre Argentina y Austria.
El seleccionado argentino se presentará desde las 14, hora de Argentina, en Dallas, por el Grupo J. El encuentro será transmitido por Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports.
Cronograma completo
- 14.00: Argentina vs. Austria, en Dallas.
TV: Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports.
- 18.00: Francia vs. Irak, en Filadelfia.
TV: DSports, Paramount+ y Flow.
- 21.00: Noruega vs. Senegal, en Nueva York.
TV: DSports, TyC Sports y Paramount+.
- 00.00 del martes 23: Jordania vs. Argelia, en San Francisco.
TV: DSports, Paramount+ y Flow.
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