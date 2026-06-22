Dimite Keir Starmer, primer ministro británico

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este lunes que dimitirá como líder del Partido Laborista y estableció un calendario para su salida del Gobierno en un discurso pronunciado frente al número 10 de Downing Street.

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Starmer, quien estuvo como primer ministro desde 2024, seguirá ocupando el cargo hasta que se elija a su sucesor.

“Un nuevo líder del Partido Laborista, y por ende del Reino Unido, asumirá el cargo en septiembre. Haré todo lo posible para garantizar una transición de poder ordenada. También brindaré a mi sucesor mi apoyo total e incondicional”, expresó.

Además, Starmer agradeció a sus amigos y compañeros por su compromiso, servicio y apoyo, a la vez que se mostró emocionado al indicar que ahora se centrará en ser “el mejor marido que pueda” para su esposa, a quien llamó “un pilar” a su lado y anheló: “Ser el mejor padre que pueda para mis hermosos hijos, que son mi orgullo y mi alegría”.

El anuncio de Starmer sucedió un día antes de que Reino Unido cumpla el décimo aniversario de su votación para abandonar la Unión Europea, una decisión que aún sacude la economía y la política del país.

Por su lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había señalado el domingo a través de su plataforma en redes sociales: “Keir Starmer renunciará como primer ministro del Reino Unido. Fracasó estrepitosamente en dos temas muy importantes: INMIGRACIÓN Y ENERGÍA (¡ABRAN EL PETRÓLEO DEL MAR DEL NORTE!). ¡Le deseo lo mejor! Presidente DJT”.