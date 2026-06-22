En México activan el Servicio Militar 2026 y ya hay fecha límite

Miles de jóvenes en México tienen una fecha que no pueden ignorar: el 15 de octubre de 2026.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) puso en funcionamiento el nuevo ciclo del Servicio Militar Obligatorio y el tiempo para cumplir con esta obligación constitucional ya está corriendo. Quienes no actúen a tiempo podrían enfrentar trabas en su vida laboral y administrativa por años.

Quiénes tienen que presentarse para el Servicio Militar Nacional y por qué no pueden esperar más

El grupo principal convocado este año son los jóvenes nacidos en 2008, quienes cumplen 18 años durante 2026 y están obligados por ley a obtener su Cartilla de Identidad Militar.

Sin embargo, no son los únicos: hombres de hasta 39 años que nunca completaron el trámite en ciclos anteriores —conocidos como remisos— también tienen hasta octubre para regularizar su situación.

La advertencia de la Sedena es clara: quien no se presente dentro del plazo queda registrado como pendiente y arrastra esa deuda administrativa al siguiente año.

Cómo funciona el nuevo esquema 2026: menos sábados y un sorteo que lo define todo

El proceso este año se reorganizó en cinco etapas que van desde la inscripción hasta la liberación definitiva. Uno de los cambios más importantes es la reducción drástica de las sesiones de adiestramiento: el modelo anterior exigía hasta 44 sábados al año; el nuevo esquema las redujo a solo 13, repartidas en dos períodos entre febrero y octubre.

El momento clave llega en noviembre con el sorteo de bolas de colores: blanca o azul implica incorporarse al programa de adiestramiento, mientras que la negra puede significar quedar exento, según lo determine la autoridad militar.

Qué documentos necesitás y qué pasa si no tramitás la cartilla militar a tiempo en México

Para iniciar el trámite hay que presentarse en la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento correspondiente al domicilio con acta de nacimiento certificada, CURP biométrico, comprobante de domicilio vigente, constancia del nivel de estudios y fotografías recientes con fondo claro.

La Sedena advierte que no conviene dejarlo para las últimas semanas porque las oficinas se saturan.

No tener la cartilla no impide llevar una vida normal, pero sí bloquea el acceso a empleos en el gobierno, la policía y el ejército, y puede ser un obstáculo en trabajos formales que todavía la exigen como requisito.