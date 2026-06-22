De la Espriella celebra la victoria electoral en Colombia, pero Cepeda no reconoce la derrota

El candidato de la alianza de ultraderecha Abelardo de la Espriella se impone en el balotaje para la presidencia de Colombia con 12.842.300 votos, un 49,71 %, por sobre el postulante izquierdista del oficialista Pacto Histórico, Ivan Cepeda, que lo g ra 12.566.595 sufragios, con un 48,64 %.

De esta forma De la Espriella lograría una apretada ventaja de menos de un punto sobre Cepeda (un 0,96%), según lo indica los resultados parciales del denominado “preconteo”, publicados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la entidad pública encargada de garantizar la identidad de los ciudadanos y organizar los procesos electorales.

En Colombia, el preconteo electoral es un trámite rápido y sin validez legal de los votos, que se realiza la misma noche de la elección para informar a la ciudadanía sobre la tendencia de los resultados. Se elabora a partir de los datos transmitidos desde las mesas de votación por los jurados y operadores encargados de la digitalización.

Varios medios de Colombia ya dan por vencedor a De la Espriella, pese a que Cepeda advirtió que su fuerza política impugnara unas 33.000 mesas de votación en todo el país, lo que dado el exiguo margen entre los dos competidores podría modificar el resultado.

El presidente del Consejo Nacional Electoral de Colombia, Cristian Quiroz, explicó que se deberá esperar al escrutinio para tener los resultados verificados de las elecciones y que estos se darán a conocer una vez sean validados por el Poder Judicial.

Sobre la situación electoral que atraviesa Colombia en este momento, Quiroz resaltó: "Esperamos el escrutinio legal, esperemos que sea muy rápido", dijo al recordar que este proceso demoró "un día, día y medio" en la primera vuelta.

Los ciudadanos colombianos concurrieron este domingo a las urnas, sin incidentes que reportar, para elegir quién ejercerá la presidencia a partir de su asunción el próximo 7 de agosto, para cumplir el mandato en el período 2026-2030.

De la Espriella, un abogado ultraderechista, obtuvo la mayoría de votos en la primera vuelta electoral, y enfrenta quien salió segundo en esa oportunidad, Iván Cepeda perteneciente al movimiento de izquierda que lidera el presidente Gustavo Petro.

"Los boletines expedidos durante el denominado ‘preconteo’, no son de carácter vinculante y tienen mero carácter informativo, por lo que no pueden considerarse como documentos electorales que definan una elección”, señala la página web de la Registraduría Nacional.

El presidente Gustavo Petro dijo que no puede hablarse aún de un vencedor, y pidió a los colombianos que aguarden el resultado del escrutinio definitivo, que puede demorar varias semanas, y que es el proceso legal mediante el cual las comisiones escrutadoras verifican, revisan y consolidan los votos.

Allí pueden corregirse errores de transmisión, revisar formularios, atender reclamaciones e incluso ordenar recuentos cuando corresponde. Los resultados definitivos son los que proclaman las autoridades electorales una vez concluido este proceso.

Cuando la elección es muy apretada, el escrutinio puede modificar los resultados provisorio del preconteo, tal como ocurrió en los comicios presidenciales de 2022, cuando pese a no ir al frente el mismo domingo de la elección, Petro resultó victorioso.

De la Espriella se proclamó triunfador y presidente electo y anunció que ya habló con Donald Trump. "Acabo de hablar con el presidente de los Estados Unidos, y ha manifestado su apoyo y el reconocimiento de nuestra victoria", señaló públicamente.

Por el contrario, Cepeda que también habló en público, dijo: "El preconteo lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni vinculante. Debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles, abogadas y abogados, están procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país", alertó.

El exiguo 0,96% de diferencia entre ambos postulantes y la posibilidad de impugnación de mesas electorales abre una instancia que podría prolongar por gran cantidad de días el conocer quién ganó, de la misma manera que ocurrió con las elecciones y el balotaje en Perú.