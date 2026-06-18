Argentina volvió al trabajo tras el debut y espera por la evolución de Lisandro Martínez

La Selección Argentina continua  los entrenamientos en Kansas City con la mirada puesta en el duelo del próximo lunes frente a Austria, por la segunda fecha del Grupo J.Esta tarde el DT comenzará a delinear el titular.
Deportes18/06/2026

El plantel conducido por Lionel Scaloni realizó tareas regenerativas para los futbolistas que sumaron mayor cantidad de minutos ante los africanos, mientras que el resto del grupo trabajó con ejercicios de mayor intensidad.

La principal novedad pasa por la situación física de Lisandro Martínez. El defensor arrastra un dolor lumbar y el cuerpo médico seguirá de cerca su evolución durante los próximos días para determinar si podrá trabajar con normalidad de cara al segundo compromiso mundialista.

Por otra parte, Nicolás Tagliafico continúa siendo el único futbolista que permanece en recuperación entre los jugadores que llegaron con molestias físicas al Mundial. El lateral izquierdo sigue con la puesta a punto tras su lesión en el sóleo y su regreso dependerá de cómo responda en las próximas jornadas.

En tanto, Lionel Scaloni podría introducir algunas variantes para enfrentar a Austria. No se descarta que Nahuel Molina recupere un lugar entre los titulares y que Julián Álvarez aparezca desde el arranque, luego de haber mostrado una evolución favorable en su recuperación física.

Con un arranque convincente en la defensa del título, la Albiceleste ya dejó atrás el festejo por el triunfo ante Argelia y se enfoca en dar un nuevo paso hacia la clasificación a los octavos de final.

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