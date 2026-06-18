Boca le rescindirá el contrato a Cavani

Un día antes de que comience la pretemporada con miras al segundo semestre de competencia, el mundo Boca se sacudió: Rodolfo Arruabarrena le comunicó a los dirigentes que no iba a tener en cuenta a Edinson Cavani por las constantes lesiones y estos se encuentran trabajando con los allegados al delantero uruguayo para rescindir el vínculo, que culmina por contrato en diciembre de este año.

Si bien el uruguayo todavía trabaja en su recuperación y anhela volver a jugar en Boca, lo cierto es que el nuevo entrenador no lo tiene en sus planes. Por tal motivo, con Marcelo Delgado a la cabeza y el consentimiento de Juan Román Riquelme, las autoridades del "Xeneize" comenzarán en las próximas horas a ultimas los detalles para ponerle punto final al ciclo.

Recordemos que hace tan solo una semana, el "Matador" había decidió someterse a otro bloqueo en la zona lumbar, para así poner punto final a los dolores que le impidieron jugar en 2026, algo que no ocurrió. Es que si lo hacía, como mínimo, tenía por delante un mes y medio de recuperación, demasiado en su objetivo de regresar y volver a jugar para Boca.