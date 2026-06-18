Colombia le ganó a Uzbekistán en su estreno mundialista

En el imponente estadio Azteca, y por el Grupo K, Colombia jugó contra Uzbekistán y le ganó por 3-1, en el cierre de la fecha 1, producto de una muy linda anotación de Daniel Muñoz, a los 40 minutos del primer tiempo; otro de Luis Díaz, a los 20 de la segunda etapa; y el "Bicho" Jaminton Campaz cerró la cuenta con un lindo cabezazo a los 53 de esa misma etapa; al tiempo que Abbosbek Fayzullaev lo empató de forma transitoria a los 17 del complemento.

Con el triunfo, el seleccionado que conduce el DT argentino Néstor Lorenzo se convirtió en el segundo representativo sudamericano que debutó con triunfo, junto a la Selección argentina, y lidera la zona K con tres puntos, mientras que el elenco asiático marcha último, sin unidades.

En la próxima fecha, el elenco colombiano se medirá con la República Democrática del Congo, el martes 23 de junio a las 23, mientras que la Selección que dirige el exfutbolista italiano Fabio Cannavaro será rival de Portugal, el mismo día desde las 14 (ambos en horario argentino).