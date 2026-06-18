El mundo se rindió a Messi: Repercusiones globales tras el debut en la Copa del Mundo del capitán argentino

Después de la goleada ante Argelia, la actuación de Lionel Messi continúa generando admiración en todo el planeta. Figuras del deporte, dirigentes y medios internacionales se rindieron ante una nueva exhibición del capitán argentino, que sigue agrandando su leyenda en los Mundiales.
Deportes18/06/2026

El rosarino fue una de las grandes figuras del triunfo argentino y volvió a demostrar su vigencia en la máxima cita del fútbol mundial. La exhibición del número 10 despertó la admiración de personalidades del deporte, dirigentes y medios internacionales, que se deshicieron en elogios hacia el campeón del mundo.

Uno de los mensajes más resonantes llegó de Zlatan Ibrahimović. El ex delantero sueco no ocultó su admiración por Messi y sentenció: “Déjenme decirles algo… Esto es lo que pasa cuando el mejor de todos los tiempos juega al fútbol”.

También se expresó Erling Haaland. El atacante noruego, que horas antes había convertido un doblete con su selección, publicó una historia en redes sociales con una frase que rápidamente se hizo viral: “Messi está loco”.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó al capitán argentino por una nueva marca alcanzada en los Mundiales y destacó que su talento continúa inspirando a millones de personas alrededor del mundo.

La repercusión llegó incluso al boxeo. El legendario Mike Tyson compartió una imagen junto a una camiseta argentina firmada por Diego Armando Maradona, sumándose al reconocimiento global hacia el astro rosarino.

La prensa internacional tampoco quedó al margen. En España, AS tituló “¡Histórico Messi!”, mientras que Marca calificó su actuación como “Brutal”. En Francia, L'Équipe lo destacó como “el mejor de la historia” entre los goleadores mundialistas. Corriere dello Sport, en Italia, habló de un verdadero “show”, A Bola de Portugal aseguró que “Messi es de otro mundo” y Bild, en Alemania, resumió la actuación con una frase contundente: “Messi hace su magia”.

La pasión por el capitán argentino también se vivió a miles de kilómetros de Estados Unidos. En Bangladesh, miles de fanáticos volvieron a celebrar una actuación de Messi, ratificando el fenómeno popular que genera la Selección Argentina en ese país asiático.

Mientras Lionel Scaloni y sus dirigidos ya dejaron atrás los festejos y trabajan pensando en el próximo compromiso ante Austria, el eco de la histórica actuación del capitán continúa recorriendo el mundo. A los 39 años, Lionel Messi sigue escribiendo capítulos inolvidables y alimentando una leyenda que parece no tener límites.

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