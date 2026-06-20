Marta Minujín presenta hoy su escultura de cuatro metros en el Paseo Ex Palúdica

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Cultura, invita a vecinos y turistas a participar de una nueva edición de Expresarte, una propuesta que reúne distintas expresiones artísticas en un espacio pensado para el encuentro, la creatividad y la difusión del talento local.

La actividad se llevará a cabo este sábado 20 de junio, de 16 a 22 horas, en el Paseo Ex Palúdica, ubicado en Juramento y Paseo Güemes, con entrada libre y gratuita.

Uno de los momentos más importantes de la jornada será la presencia de la reconocida artista Marta Minujín, referente indiscutida del arte contemporáneo argentino y una de las figuras más influyentes de la escena artística internacional, quien presentará y donará a la ciudad su obra “Autorretrato Mediático”.

Se trata de una escultura interactiva de hierro y neón de cuatro metros de altura que pasará a formar parte del patrimonio cultural de Salta, constituyendo un acontecimiento de gran relevancia para la vida cultural de la ciudad.

Además, el público podrá recorrer muestras de destacados artistas visuales salteños como Guido Yanitto, Soledad Dahbar, Roxana Ramos, Ana Benedetti e Ivana Salfity, mientras que Federico Kirschbaum expondrá sus obras en la galería del espacio.

La programación incluirá también música en vivo a cargo de Julio Reynaga y Paola Beschin, danzas contemporáneas con Nativos Dance Company bajo la dirección de Belén Jaramillo y una performance especial del Instituto Superior del Profesorado de Arte N° 6004.

Como parte de la experiencia, los asistentes podrán disfrutar de una propuesta de maridaje de vinos, en una jornada que busca acercar el arte a la comunidad y generar un espacio de encuentro entre artistas, referentes culturales y público.