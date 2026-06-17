La familia de Gaspi desmintió una colecta y advirtió sobre posibles estafas

La familia de Gaspi se enteró de los rumores sobre una colecta para repatriar el cuerpo del youtuber y decidió emitir un comunicado para hacer una importante aclaración.

El texto salió a la luz a través de las redes de Coscu, quien se mostró muy impactado con la tragedia en la que también murió el argentino Lucas Viganle.

“Queremos aclarar que no existe ninguna colecta oficial para cubrir los gastos relacionados con Gaspi. Gracias a la solidaridad de un grupo de personas y a la ayuda recibida de manera privada, ya se lograron cubrir los costos necesarios para que Gaspi pueda regresar a Argentina en los próximos días y descansar en paz", reza la primera parte del comunicado.

Luego, agregaron: “Por este motivo, cualquier colecta, campaña o pedido de dinero que vean circulando en su nombre no es oficial y se trata de una estafa. Lamentablemente, hay quienes intentan aprovecharse de situaciones tan dolorosas como esta. Les pedimos que no colaboren con ninguna iniciativa”.

Por último, remarcaron el cariño que la gente le tenía al creador de contenido, y aseguraron que la mejor manera de honrarlo es mantener vivo su recuerdo.

“Sabemos que muchísima gente sigue teniendo la intención de ayudar, y eso habla del cariño enorme que Gaspi y Lucas supieron generar en tantas personas con su arte. Gaspi y Lucas vivirán por siempre en nuestros corazones", cerraron.

Con información de TN