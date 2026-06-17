“Vamos Argentina”: la reacción de Javier Milei al estreno ganador de la Selección

La selección argentina selló su debut en el Mundial 2026 con una sólida victoria frente a Argelia. Con un resultado de 3 a 0, producto del hat-trick del capitán Lionel Messi, la albiceleste se posiciona como uno de los candidatos a liderar el Grupo J. Frente a esto, el presidente Javier Milei no dudó en reaccionar al primer encuentro del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Por medio de una publicación en la red social X, el mandatario publicó un mensaje breve tras cumplirse los 90 minutos. “VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!”, escribió desde su perfil personal para sumarse a los 47 millones de argentinos que también estuvieron pendientes del partido.

Por el momento, se trató de la primera interacción directa que el Presidente generó con el último campeón del mundo. De igual forma, se desconoce si baraja la posibilidad de presenciar alguno de los partidos que tiene programados el seleccionado.

Según pudo confirmar Infobae, Milei tiene previsto viajar a los Estados Unidos el 4 de julio luego de que concluya con los encuentros que tiene programados en Madrid, España. Desde allí, volará hacia la ciudad de Nueva York, pero no se descartó la posibilidad de que pudiera desplazarse hacia otros lugares.

En el caso de que la albiceleste se clasifique a los octavos de final, está previsto que ese encuentro se dispute entre el 4 y el 7 de julio. Sin embargo, tampoco está definido en qué sede se disputaría.

Hasta este momento, el resultado del partido de la Selección le valió convertirse en el primer equipo sudamericano en lograr una victoria tras las derrotas de Ecuador y Paraguay frente a Costa de Marfil y Estados Unidos, respectivamente, y los empates de Uruguay y Brasil ante Arabia Saudita y Marruecos.