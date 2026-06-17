Incendio fuera de control en California: ya arrasó más de 800 hectáreas

Un incendio de matorrales y vegetación forestal mantiene en vilo al estado de California, donde ya se contabilizan más de 800 hectáreas devastadas por el fuego.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el siniestro desató una emergencia climática y habitacional en el condado de Riverside, obligando a las autoridades gubernamentales a sostener de forma estricta las órdenes y advertencias de evacuación civil ante la proximidad de las llamas y la densa columna de humo que cubre la región.

De acuerdo con los últimos reportes emitidos de manera conjunta por el Departamento de Bomberos local y el cuerpo estatal de brigadistas Cal Fire, las cuadrillas consiguieron establecer una contención perimetral de apenas el 25% sobre el inicio de la jornada.

El avance del fuego experimentó una aceleración durante la franja nocturna en Badlands, ubicada inmediatamente al sudoeste de la localidad de Calimesa, un terreno caracterizado por su geografía accidentada que dificulta la aproximación de los recursos logísticos.

Ante la gravedad de la situación en el frente de batalla contra el fuego, el Comité de Emergencia dispuso un imponente operativo terrestre y aéreo. El despliegue inicial incluyó la afectación de 255 efectivos de infantería, apoyados por 41 unidades de autobombas, camiones cisterna para el abastecimiento hídrico, seis topadoras mecánicas destinadas a la apertura de cortafuegos y dos helicópteros hidrantes que operan de forma aérea sobre los focos de mayor temperatura.

Como consecuencia directa del siniestro, los carriles orientados en sentido oeste de la Autopista 60 debieron ser clausurados al tránsito para garantizar la seguridad vial y el desplazamiento de los vehículos de rescate.

El foco ígneo se había originado durante la tarde del lunes en las inmediaciones de San Timoteo Canyon Road. Si bien las primeras mediciones indicaban que el terreno comprometido se limitaba a unas 40 hectáreas, las desfavorables condiciones meteorológicas actuaron como un catalizador, multiplicando de forma exponencial la superficie afectada en cuestión de pocas horas hasta consolidar el crítico escenario actual.