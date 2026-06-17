La elección para renovar un escaño en Makerfield redibuja el tablero político británico. El otro perdedor de la jornada es el ultraderechista Nigel Farage.
El petróleo volvió a ubicarse por debajo de los US$80
El Mundo17/06/2026
Los mercados reaccionaron a señales de distensión y a una mejora en las perspectivas para el comercio internacional.
El precio del petróleo cotiza ente miércoles por debajo de los US$80 ante la inminencia del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.
Pese a una suba de 0,8% al promediar las operaciones, el precio del barril de Brent se ubica en US$79,80, según datos de Investing.com.
Tras la declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de autoridades iraníes, casi no hay dudas de que en los próximos días se firmará el pacto y se reabrirá el estrecho de Ormuz.
En las últimas horas ya se verificó un aumento en el tráfico fluvial que mejora las perspectivas para el comercio mundial.
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