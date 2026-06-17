El petróleo volvió a ubicarse por debajo de los US$80

El precio del petróleo cotiza ente miércoles por debajo de los US$80 ante la inminencia del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Pese a una suba de 0,8% al promediar las operaciones, el precio del barril de Brent se ubica en US$79,80, según datos de Investing.com.

Tras la declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de autoridades iraníes, casi no hay dudas de que en los próximos días se firmará el pacto y se reabrirá el estrecho de Ormuz.

En las últimas horas ya se verificó un aumento en el tráfico fluvial que mejora las perspectivas para el comercio mundial.