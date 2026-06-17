Irán sorteó el bloqueo militar de EEUU y logró el envío de tres buques petroleros

La información surgió de datos de seguimiento de buques citados por la BBC. A su vez, dos de los buques transmitían su ubicación al cruzar la línea, y un tercero pareció activar su localizador justo después de cruzarla.

A pesar de que el presidente Donald Trump anunció el domingo el levantamiento inmediato del bloqueo a los puertos iraníes, las fuerzas navales estadounidenses confirmaron posteriormente que este se mantendría vigente hasta la firma del acuerdo con Irán, estimada para este viernes en Suiza.

"Esto es una señal de que Irán confía en que el bloqueo ha terminado, aunque EEUU haya insistido en que se mantendrá vigente hasta el viernes", declaró la analista sénior de Windward Maritime Intelligence, Michelle Wiese Bockman, a BBC Verify.

Los tres buques cisterna con bandera iraní, Diona, Hero II y Sonia I, son propiedad de la Compañía Nacional Iraní de Buques Cisterna, que fue sancionada por el Tesoro de EEUU, al igual que los propios buques.

Irán fue objeto de sanciones estadounidenses a largo plazo en respuesta a los temores de desarrolle armas nucleares, su apoyo a grupos designados por Washington como organizaciones terroristas y las presuntas violaciones de los derechos humanos.

Los datos de MarineTraffic muestran que los buques Hero II y Sonia I zarparon del puerto iraní de Chabahar este martes, donde actualmente se encuentran anclados, y navegaron más allá de la línea de bloqueo estadounidense hacia el mar Arábigo en la madrugada del miércoles.

Ayer, Diona comenzó a transmitir su ubicación justo después de la línea de bloqueo estadounidense, que se extiende desde el extremo oriental de Omán hasta la costa de Irán.

Según la empresa de inteligencia marítima Windward, esta es la primera vez que alguno de estos petroleros iraníes difunde su ubicación desde marzo y, si llegan a su destino, serán las primeras exportaciones de petróleo de Irán en dos meses, según TankerTrackers.com.

Esta web sostiene que los tres buques transportan un total combinado de 3,8 millones de barriles de petróleo crudo. De momento, no se conocen sus destinos previstos. El bloqueo estadounidense redujo las exportaciones de crudo de Irán al nivel más bajo en seis años, situándose en 260.000 barriles diarios en mayo, menos de una quinta parte del promedio de 1,67 millones de barriles diarios previsto para 2025, según datos de la empresa de inteligencia marítima Kpler.

Desde el anuncio del acuerdo, "los buques cisterna y de carga vinculados a Irán se han vuelto notablemente más activos a nivel mundial", según el grupo de campaña y monitoreo Unidos contra el Irán Nuclear (UANI). Otros dos buques petroleros propiedad de la Compañía Nacional Iraní de Buques Tanque también comenzaron a transmitir sus posiciones en el estrecho de Malaca, entre Malasia e Indonesia, el martes.

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