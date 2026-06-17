Tragedia en Texas: una avioneta privada cayó sobre una autopista y se incendió

El accidente ocurrió en la ciudad de Laredo durante la noche del martes y dejó una persona fallecida y cinco sobrevivientes.
El Mundo17/06/2026

Una avioneta privada se estrelló en la noche del martes sobre una autopista de la ciudad de Laredo, al sur de Texas, Estados Unidos, y se incendió tras el impacto.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el accidente ocurrió alrededor de las 22 sobre la Loop 20 y dejó un muerto y cinco sobrevivientes, según informó el Departamento de Policía local.

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Rescatistas rompieron las ventanas de la avioneta en llamas para poder rescatar a los heridos y trasladarlos a un hospital.

La aeronave era un jet privado Cessna Citation, matrícula N523QS, según reportaron medios internacionales.

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