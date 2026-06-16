Hucena celebró el plan de becas anunciado por el gobierno provincial

En ‘Desafío’, por Aries, la diputada provincial de Orán, Patricia Hucena, ponderó el anuncio del gobernador Sáenz respecto al plan de becas y alojamiento para estudiantes del interior salteño que estudien la carrera de Medicina.

“Es una ley pensada para generar oportunidades para los jóvenes del interior de la provincia, una herramienta concreta para acompañar a quienes eligieron formarse profesionalmente”, aseguró la legisladora.

Celebró, en tanto, que la presentación del plan haya sido acompañado por el anuncio de que se brindará alojamiento para 100 estudiantes universitarios.

“Brinda una respuesta concreta a una de las mayores dificultades que enfrentan las familias del interior”, señaló Hucena.

Finalmente, destacó que se trata de una respuesta – también – a la falta de profesionales médicos en la provincia.

“Había que pensar en que los jóvenes de nuestra tierra quieren oportunidades reales”, concluyó Hucena.