Argentina pone en marcha la defensa del título ante Argelia en su debut mundialista

El encuentro se disputará desde las 22:00 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, con el arbitraje del polaco Szymon Marciniak, uno de los jueces más prestigiosos del fútbol mundial y encargado de dirigir la final del Mundial de Qatar entre Argentina y Francia.

El equipo conducido por Lionel Scaloni afrontará su 19ª participación mundialista con la ilusión de conquistar una histórica cuarta estrella. Con Lionel Messi como capitán y referente, la Albiceleste buscará comenzar con una victoria en un grupo que también integran Austria y Jordania.

Tras el estreno ante el conjunto africano, Argentina volverá a presentarse el 22 de junio frente a Austria y cerrará la fase de grupos el 27 ante Jordania.

La Selección llega con algunas dudas en la formación debido a distintas molestias físicas sufridas durante la preparación, aunque Scaloni mantiene la confianza en la base del plantel que conquistó el mundo hace cuatro años.

Del otro lado estará una Argelia que regresa a una Copa del Mundo con la intención de dar la sorpresa ante el vigente campeón. El partido marcará además el sexto Mundial de Lionel Messi, una marca inédita en la historia del fútbol.

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