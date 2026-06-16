Argelia, el primer rival de Argentina: un equipo con sello europeo y una generación en ascenso

Dirigido por el suizo-bosnio Vladimir Petkovic, el seleccionado africano apuesta por un estilo dinámico, con transiciones rápidas y jugadores de gran técnica individual. La mayoría de sus futbolistas militan en clubes de Francia, Inglaterra, Alemania y otros campeonatos europeos, una característica que le otorga un marcado perfil europeo.

Su principal referente es Riyad Mahrez, histórico capitán y figura del equipo. A su alrededor aparecen nombres de peso como Houssem Aouar, Amine Gouiri, Mohamed Amoura y el lateral Rayan Aït-Nouri, además de jóvenes talentos que representan la nueva generación del fútbol argelino.

Argelia disputará en Norteamérica su sexta Copa del Mundo y buscará superar su mejor actuación histórica, alcanzada en Brasil 2014, cuando logró clasificarse a los octavos de final. El conjunto africano vuelve a una cita mundialista después de ausentarse en Rusia 2018 y Qatar 2022.

El partido ante Argentina se jugará este martes desde las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Para el vigente campeón del mundo será el inicio de la defensa del título, mientras que Argelia intentará dar uno de los golpes de la fase de grupos.

Las principales figuras de Argelia

Riyad Mahrez (Al-Ahli)

Houssem Aouar

Amine Gouiri

Mohamed Amoura

Rayan Aït-Nouri

Ibrahim Maza

Con una mezcla de experiencia y una nueva camada de futbolistas en crecimiento, Argelia se presenta como un rival exigente para el estreno de la Scaloneta en el Mundial 2026.