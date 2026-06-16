Argelia, el primer rival de Argentina: un equipo con sello europeo y una generación en ascenso

La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 frente a una Argelia que llega con ambición renovada y una base de futbolistas que se desempeñan en las principales ligas de Europa. Los denominados "Zorros del Desierto" regresan a una Copa del Mundo con un plantel que combina experiencia y juventud.
Deportes16/06/2026

Dirigido por el suizo-bosnio Vladimir Petkovic, el seleccionado africano apuesta por un estilo dinámico, con transiciones rápidas y jugadores de gran técnica individual. La mayoría de sus futbolistas militan en clubes de Francia, Inglaterra, Alemania y otros campeonatos europeos, una característica que le otorga un marcado perfil europeo.

Su principal referente es Riyad Mahrez, histórico capitán y figura del equipo. A su alrededor aparecen nombres de peso como Houssem Aouar, Amine Gouiri, Mohamed Amoura y el lateral Rayan Aït-Nouri, además de jóvenes talentos que representan la nueva generación del fútbol argelino.

Argelia disputará en Norteamérica su sexta Copa del Mundo y buscará superar su mejor actuación histórica, alcanzada en Brasil 2014, cuando logró clasificarse a los octavos de final. El conjunto africano vuelve a una cita mundialista después de ausentarse en Rusia 2018 y Qatar 2022.

El partido ante Argentina se jugará este martes desde las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Para el vigente campeón del mundo será el inicio de la defensa del título, mientras que Argelia intentará dar uno de los golpes de la fase de grupos.

Las principales figuras de Argelia

  • Riyad Mahrez (Al-Ahli)
  • Houssem Aouar
  • Amine Gouiri
  • Mohamed Amoura
  • Rayan Aït-Nouri
  • Ibrahim Maza

Con una mezcla de experiencia y una nueva camada de futbolistas en crecimiento, Argelia se presenta como un rival exigente para el estreno de la Scaloneta en el Mundial 2026.

Te puede interesar
image

Mauro Arambarri fue presentado como nuevo futbolista de River

Deportes18/06/2026
El experimentado volante uruguayo selló este miércoles su vínculo hasta diciembre de 2028. Llega procedente de Getafe y se convirtió en la segunda incorporación del equipo de Eduardo Coudet. Qué negociaciones mantiene el club. Las salidas, el principal tema en la agenda de los dirigentes.
image

Colombia le ganó a Uzbekistán en su estreno mundialista

Deportes18/06/2026
El conjunto “Cafetero”, dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, superó por 3-1 a los asiáticos gracias a una anotación de Daniel Muñoz, a los 40 minutos del primer tiempo; otra de Luis Díaz, a los 20 del complemento; y una de Jaminton Campaz, que cerró la cuenta a los 53. Abbosbek Fayzullaev había anotado el 1-1 parcial.
image

Boca le rescindirá el contrato a Cavani

Deportes18/06/2026
Este jueves el “Xeneize” comenzará la pretemporada y el “Vasco” Arruabarrena decidió que el “Matador” no iba a ser tenido en cuenta por las constantes lesiones que viene padeciendo. En las próximas horas, iniciarán las tratativas para finalizar el vínculo que vencía en diciembre de este año.
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail