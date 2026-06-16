El Gobierno cubrió vacantes en tribunales, fiscalías y defensoría

Los decretos alcanzan a jueces, camaristas, fiscales y defensores. La decisión se publicó el mismo día en que el Gobierno flexibilizó el sistema para proponer magistrados de la Corte. 
Política16/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno nacional oficializó una nueva tanda de nombramientos judiciales en tribunales nacionales, cámaras federales, fiscalías y defensorías públicas.

Las designaciones fueron publicadas en el Boletín Oficial mediante distintos decretos firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Nombramientos en tribunales y cámaras

Entre los cargos cubiertos figuran jueces de tribunales orales federales de La Plata, vocales de cámaras nacionales y federales, y jueces de juzgados nacionales con competencia civil, criminal, correccional, comercial y de seguridad social.

La nómina incluye designaciones en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, juzgados nacionales de la Capital Federal y tribunales orales federales bonaerenses.

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Fiscalías y defensorías

El paquete también alcanza al Ministerio Público, con nombramientos en defensorías públicas y fiscalías nacionales.

Entre ellos se oficializaron cargos de defensores públicos de menores e incapaces, una defensora oficial ante la Justicia Penal Económica y un fiscal general ante tribunales orales en lo criminal y correccional.

Una señal política para la Justicia

La publicación llega en una jornada sensible para la agenda judicial del Gobierno. En paralelo, el Ejecutivo modificó por decreto el procedimiento para proponer jueces de la Corte Suprema, magistrados federales, fiscales y defensores.

La combinación de ambas decisiones refuerza la intención oficial de acelerar la cobertura de vacantes en la Justicia nacional y federal, un punto que el propio Gobierno presenta como clave para reducir demoras en los procesos.

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