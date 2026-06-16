El PJ Salta votará con boleta papel en las internas del 2 de agosto

La Junta Electoral del Partido Justicialista Distrito Salta resolvió que las elecciones internas partidarias previstas para el próximo 2 de agosto de 2026 se realizarán mediante el sistema tradicional de boleta papel, dejando sin aplicación el esquema de voto electrónico previsto inicialmente en el reglamento electoral.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Nº 03/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se dictó en cumplimiento de una resolución del Juzgado Federal de Salta Nº 1, que hizo lugar parcialmente a una apelación presentada contra la convocatoria electoral partidaria.

Según se detalla en el documento, la Justicia Electoral ordenó definir e informar con precisión el sistema de votación que se utilizará durante el proceso interno y revisar la integración del Congreso Provincial para adecuarla a lo establecido por la Carta Orgánica del partido.

Desde la Junta Electoral señalaron que optaron por mantener el mecanismo de boleta papel debido a la cercanía del acto electoral, la necesidad de garantizar reglas claras para todas las agrupaciones y las características territoriales de la provincia. También argumentaron que se trata de un sistema ampliamente conocido por afiliados, fiscales y autoridades de mesa.

La resolución establece además que, de manera complementaria, se aplicarán disposiciones de la Ley Provincial Nº 6.444 para todo lo relacionado con confección, presentación, oficialización y aprobación de boletas.

Por otra parte, se modificó la integración del Congreso Provincial del PJ, adecuándola a los criterios previstos por la Carta Orgánica partidaria, que fija una representación de dos congresales por departamento más un adicional según cantidad de afiliados.

Con la nueva distribución, el Congreso Provincial quedó conformado por 91 congresales titulares y 91 suplentes. Entre los departamentos con mayor representación aparece Capital con 19 congresales, Orán con 7, San Martín con 6 y General Güemes, Metán, Anta, Cerrillos y Rosario de Lerma con 4 cada uno.

Además, el cronograma electoral fue readecuado y se reemplazaron las etapas vinculadas a pantallas electrónicas por nuevas instancias para la presentación y aprobación de modelos de boletas papel. Las listas tendrán plazo hasta el 8 de julio para presentar sus boletas y la aprobación quedó fijada para el 10 de julio.