Argentina y el peso de la historia: comienza la 19ª aventura mundialista de la Albiceleste

Desde su estreno en Uruguay 1930, donde alcanzó la final, Argentina construyó un legado que incluye tres títulos mundiales: Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022. Además, fue subcampeona en 1930, 1990 y 2014, acumulando seis presencias en partidos decisivos.

La Albiceleste solamente estuvo ausente en cuatro ediciones: 1938, 1950, 1954 y 1970, siendo esta última la única ocasión en la que no logró clasificarse por mérito deportivo.

Con Lionel Scaloni al mando y Lionel Messi como gran emblema, Argentina buscará conquistar su cuarta estrella y romper una racha que persigue a los campeones vigentes, ya que ninguna selección logró defender con éxito el título desde el bicampeonato de Brasil en 1958 y 1962.

La historia, una vez más, acompaña a la Selección Argentina. Y en Norteamérica 2026 comenzará un nuevo capítulo para una camiseta que supo tocar la gloria con Mario Kempes, Diego Maradona y Lionel Messi, tres símbolos eternos de las conquistas mundialistas argentinas.

El recorrido de Argentina en cada Copa del Mundo

Uruguay 1930: Subcampeón. Perdió la final ante Uruguay por 4-2.

Italia 1934: Eliminado en octavos de final por Suecia (3-2).

Francia 1938: No participó.

Brasil 1950: No participó.

Suiza 1954: No participó.

Suecia 1958: Eliminado en primera fase.

Chile 1962: Eliminado en primera fase.

Inglaterra 1966: Cuartos de final. Cayó ante el anfitrión Inglaterra.

México 1970: No logró clasificarse.

Alemania 1974: Segunda fase.

Argentina 1978: Campeón del Mundo. Venció a Países Bajos por 3-1 en la final.

España 1982: Segunda fase.

México 1986: Campeón del Mundo. Con Diego Maradona como figura, derrotó a Alemania Federal por 3-2 en la final.

Italia 1990: Subcampeón. Perdió la final frente a Alemania Federal por 1-0.

Estados Unidos 1994: Octavos de final.

Francia 1998: Cuartos de final.

Corea-Japón 2002: Eliminado en fase de grupos.

Alemania 2006: Cuartos de final.

Sudáfrica 2010: Cuartos de final.

Brasil 2014: Subcampeón. Cayó en tiempo suplementario ante Alemania (1-0).

Rusia 2018: Octavos de final.

Qatar 2022: Campeón del Mundo. Superó a Francia por penales tras empatar 3-3 en una final histórica.

Con tres títulos mundiales (1978, 1986 y 2022), tres subcampeonatos (1930, 1990 y 2014) y 19 participaciones contando la edición 2026, Argentina se mantiene como una de las selecciones más exitosas de la historia del fútbol.