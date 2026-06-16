Argentina y el peso de la historia: comienza la 19ª aventura mundialista de la Albiceleste

La Selección Argentina inicia una nueva página en su rica historia mundialista. Con el debut en la Copa del Mundo 2026, la Albiceleste disputará su decimonovena participación en el máximo torneo de la FIFA, consolidándose como una de las potencias más tradicionales del fútbol internacional.
Deportes16/06/2026

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Desde su estreno en Uruguay 1930, donde alcanzó la final, Argentina construyó un legado que incluye tres títulos mundiales: Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022. Además, fue subcampeona en 1930, 1990 y 2014, acumulando seis presencias en partidos decisivos.

La Albiceleste solamente estuvo ausente en cuatro ediciones: 1938, 1950, 1954 y 1970, siendo esta última la única ocasión en la que no logró clasificarse por mérito deportivo.

Con Lionel Scaloni al mando y Lionel Messi como gran emblema, Argentina buscará conquistar su cuarta estrella y romper una racha que persigue a los campeones vigentes, ya que ninguna selección logró defender con éxito el título desde el bicampeonato de Brasil en 1958 y 1962.

La historia, una vez más, acompaña a la Selección Argentina. Y en Norteamérica 2026 comenzará un nuevo capítulo para una camiseta que supo tocar la gloria con Mario Kempes, Diego Maradona y Lionel Messi, tres símbolos eternos de las conquistas mundialistas argentinas.

El recorrido de Argentina en cada Copa del Mundo

Uruguay 1930: Subcampeón. Perdió la final ante Uruguay por 4-2.

Italia 1934: Eliminado en octavos de final por Suecia (3-2).

Francia 1938: No participó.

Brasil 1950: No participó.

Suiza 1954: No participó.

Suecia 1958: Eliminado en primera fase.

Chile 1962: Eliminado en primera fase.

Inglaterra 1966: Cuartos de final. Cayó ante el anfitrión Inglaterra.

México 1970: No logró clasificarse.

Alemania 1974: Segunda fase.

Argentina 1978: Campeón del Mundo. Venció a Países Bajos por 3-1 en la final.

España 1982: Segunda fase.

México 1986: Campeón del Mundo. Con Diego Maradona como figura, derrotó a Alemania Federal por 3-2 en la final.

Italia 1990: Subcampeón. Perdió la final frente a Alemania Federal por 1-0.

Estados Unidos 1994: Octavos de final.

Francia 1998: Cuartos de final.

Corea-Japón 2002: Eliminado en fase de grupos.

Alemania 2006: Cuartos de final.

Sudáfrica 2010: Cuartos de final.

Brasil 2014: Subcampeón. Cayó en tiempo suplementario ante Alemania (1-0).

Rusia 2018: Octavos de final.

Qatar 2022: Campeón del Mundo. Superó a Francia por penales tras empatar 3-3 en una final histórica.

Con tres títulos mundiales (1978, 1986 y 2022), tres subcampeonatos (1930, 1990 y 2014) y 19 participaciones contando la edición 2026, Argentina se mantiene como una de las selecciones más exitosas de la historia del fútbol.

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