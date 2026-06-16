Messi va por más historia en el Mundial 2026

El rosarino ya es el futbolista con más partidos y más minutos jugados en la historia de los Mundiales. Además, se convirtió en el único jugador en anotar en todas las fases de una misma Copa del Mundo durante la consagración de Argentina en Qatar.

En Estados Unidos, México y Canadá 2026, Messi intentará seguir escalando en la tabla de goleadores históricos del torneo, donde actualmente suma 13 tantos, y también acercarse al récord de asistencias mundialistas.

Con casi 39 años, el capitán de la Selección Argentina vuelve a desafiar al tiempo y buscará escribir un nuevo capítulo en una carrera que ya es parte de la historia grande del fútbol.

Con 13 goles mundialistas, el rosarino comparte el cuarto lugar de la tabla histórica junto al francés Just Fontaine y se encuentra a tres tantos del máximo artillero de la historia de los Mundiales, el alemán Miroslav Klose, quien convirtió 16 veces. Por delante de Messi también aparecen Ronaldo Nazario (15) y Gerd Müller (14).

Sin embargo, la lucha por el récord no será en soledad. El francés Kylian Mbappé, que ya suma 12 goles en apenas dos Copas del Mundo, también aspira a convertirse en el máximo goleador histórico del torneo y es uno de los principales competidores del argentino.

Además de ir en busca de esa marca, Messi ya es el futbolista con más partidos disputados en Mundiales y se convirtió en el primer jugador de la historia en alcanzar seis participaciones en una Copa del Mundo.