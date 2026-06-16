Frío extremo y nieve condicionan los pasos a Chile desde Salta y Jujuy

Los pasos fronterizos de Salta y Jujuy operan este martes 16 de junio con distintas condiciones, entre habilitaciones normales, restricciones horarias, demoras por controles y complicaciones climáticas en los corredores hacia Chile.

Según el reporte difundido por Defensa Civil de Salta, el Paso Socompa permanece cerrado, mientras que Jama y Sico funcionan de manera intermitente por las condiciones climáticas en alta montaña.

Pasos habilitados hacia Bolivia

El Paso El Condado, que conecta Los Toldos con La Mamora, se encuentra habilitado las 24 horas.

También opera durante todo el día el Paso Aguas Blancas – Bermejo, aunque se recomienda circular con precaución por demoras en los controles de Gendarmería Nacional.

En tanto, el Puerto Chalanas, también entre Aguas Blancas y Bermejo, está habilitado de 6 a 20, con demoras por controles y mayor presencia de organismos de seguridad.

El Paso Salvador Mazza – Yacuiba se encuentra habilitado las 24 horas, con cielo nublado y temperaturas previstas entre 12° y 16°.

Frío extremo en los pasos hacia Chile

En la conexión con Chile, el Paso de Jama opera de forma intermitente entre las 9 y las 19.15, sujeto a las condiciones climáticas. Para la zona se prevé una mínima de -9° y una máxima de 11°.

El Paso Sico, en San Antonio de los Cobres, también está habilitado de manera intermitente, de 9 a 19, por acumulación de nieve. No presenta restricción vehicular, aunque se esperan temperaturas extremas, con mínima de -7° y máxima de 9°.

El Paso Socompa, en cambio, permanece cerrado.

Paso hacia Paraguay

El Paso Misión La Paz – Pozo Hondo, que conecta Argentina con Paraguay, está habilitado de 7 a 20. En la zona se espera cielo nublado, con temperaturas entre 14° y 19°.

Aeropuerto de Salta

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad este martes.