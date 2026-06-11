El Papa inauguró la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia y pidió rechazar la guerra

El papa León XIV presidió el lunes en Barcelona la misa de inauguración de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, en un acto histórico luego de más de 140 años de construcción del templo diseñado por el catalán Antoni Gaudí —del que se cumple el centenario de su fallecimiento— y que incluye la bendición, en español y en catalán, de su nueva aguja central.

“No podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente incluso antes de que nazca. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria”, dijo el sumo pontífice antes de bendecir la Torre de Jesucristo, coronada por una cruz monumental y concebida como el eje simbólico del conjunto arquitectónico, reportó Euronews y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Con 172,5 metros, es el edificio más alto de la capital catalana y de la iglesia católica en el mundo.

Al acto asistieron los reyes de España, Felipe VI y Letizia; el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, además de más de 200 cardenales y obispos que participan en el encuentro anual de obispos del Mediterráneo (MED26).

Además, unas 4.000 personas pudieron seguir la ceremonia en el interior del templo y una cantidad similar en las afueras.

“Al admirar la Torre de Jesucristo, alzamos la mirada hacia Él, hacia Aquel que sólo nos revela la verdad de Dios y la verdad de nosotros mismos”, señaló el pontífice.

Robert Prevost dedicó unas palabras hacia Gaudí: “Como arquitecto ardiente de fe, el venerable Antoni Gaudí concibió estos espacios con el deseo de narrar los misterios de la vida del Señor: de este modo nos ha propuesto una peregrinación espiritual, que conduce al encuentro con Cristo nacido, muerto y resucitado por nosotros”.

Al término del acto religioso, la Sagrada Familia fue protagonista de un gran espectáculo que culminó con la iluminación de la fachada, así como de las torres del templo, donde se proyectó la silueta de Gaudí, así como la famosa frase en catalán del “Arquitecto de Dios”: “Primer l’amor, desprès la tècnica” (“Primero el amor, después la técnica”).

León XIV visita la cárcel de Brians y lanza un mensaje: “El pasado no condena el futuro”

Más temprano y en el marco de su viaje pastoral a España, León XIV se convirtió en el primer pontífice en visitar una prisión en Barcelona: se trata de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires, donde pasó 20 minutos con 80 internos, muchos de ellos refugiados en la fe durante su encierro, que lo recibieron cantando “Ayúdame a caminar” y con vivas al pontífice, dice el reporte de Euronews.

León XIV citó a San Agustín y lanzó un mensaje claro: “El pasado no condena el futuro”.

Les recordó que “todo ser humano es digno por el mero hecho de haber sido querido, creado y amado por Dios” y que ninguna situación hace al Señor apartar su mirada. A quienes sintieran la tentación de rendirse, les lanzó un aviso: “Alzad vuestra mirada hacia aquel que, a través de la presencia de tantas personas, nunca deja de mostraros su amor y cercanía”.