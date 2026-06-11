Escala la guerra: EEUU bombardeó Irán y crece la tensión en Medio Oriente

En un nuevo agravamiento del conflicto en Medio Oriente, Estados Unidos lanzó el miércoles por la noche una nueva oleada de ataques aéreos contra Irán, informó el ejército. Es el segundo día consecutivo de ataques contra la república islámica, tras el derribo de un helicóptero estadounidense el lunes atribuido a un dron iraní.

El presidente Donald Trump habló con un grupo de oficiales iraníes desde la sala de crisis de la Casa Blanca para exigirles que acepten sus negociaciones mientras el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) bombardeaba la República Islámica, según Fox News.

Trump afirmó también que las fuerzas estadounidenses lanzaron 49 misiles Tomahawk durante su nueva incursión aérea. Si Teherán no acepta las condiciones de Washington para poner fin a la guerra, “el presidente Trump dijo, y cito textualmente: ‘Mañana por la noche los bombardearemos hasta dejarlos hechos polvo’”, afirmó el periodista Trey Yingst, quien habló con el mandatario.

Poco después, Irán anunció que atacó dos buques en el estrecho de Ormuz. Medios iraníes dijeron que también se lanzó un ataque contra el cuartel general de la 5ª Flota estadounidense en Bahréin.

Los drones lanzados tuvieron como objetivo antenas de comunicaciones, así como radares del sistema antimisiles Patriot, informaron las agencias Fars y Mehr. Sirenas “sonaron” al mismo tiempo en Bahréin, informó el Ministerio del Interior de ese país en la red social X.

En ese contexto, Kuwait anunció el cierre temporal de su espacio aéreo. La autoridad de aviación civil explicó que la medida fue adoptada por los ataques iraníes y “los riesgos potenciales que estos representan para la aviación civil en la región”.

Además, el Ejército iraní comunicó un nuevo cierre de Ormuz “por completo” a todo tipo de embarcaciones y advirtió que disparará contra cualquier buque que trate de cruzar este canal clave para el comercio global de crudo.

“El estrecho de Ormuz ha sido cerrado por completo a todo tipo de embarcaciones, incluyendo barcos comerciales”, expresó el Cuartel General Central Jatam al Anbiya en un comunicado citado por la agencia Tasnim .El comando del Ejército iraní agregó que cualquier barco que busque cruzar el estrecho se convertirá en “un objetivo”. De hecho, la Guardia Revolucionaria publicó un mensaje, también recogido por Tasnim, donde aseguró haber disparado contra dos barcos que intentaron atravesar Ormuz.

Pero Estados Unidos negó que el estrecho esté cerrado.“Esta noche, los buques comerciales continúan transitando hacia el interior y el exterior del estrecho de Ormuz”, aseguró el Comando Central de EE.UU. (Centcom) en un breve comunicado.

Antes, en una publicación en X, el Cetcom anunció que las fuerzas estadounidenses iniciaron “ataques adicionales en legítima defensa, contra múltiples objetivos en Irán”.

Tras el anuncio, varias explosiones se registraron en distintos puntos de Irán.

Medios iraníes reportaron explosiones en el sur del país, cerca del estrecho de Ormuz. “Se escucharon explosiones en la ciudad portuaria sureña de Bandar Abás, en la isla de Qeshm y en las ciudades de Minab y Sirik, señalaron.

Qué está pasando en Medio Oriente

El Ejército estadounidense lanzó nuevos ataques contra “múltiples objetivos” en Irán como “respuesta a agresiones” del país persa, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) tras varias jornadas de renovadas agresiones.

“Las fuerzas del Comando Central de EE.UU . comenzaron a lanzar bombardeos adicionales de defensa propia hoy a las 5:15 p.m. ET (21:15 GMT) contra múltiples objetivos en Irán bajo la orden del comandante en jefe (el presidente Donald Trump)“, expuso el organismo, con sede en Florida, en un mensaje en X.

El Centcom, que no aclaró la duración de las agresiones, ni los objetivos, sostuvo que los “bombardeos son en respuesta a las agresiones injustificadas y continuas de Irán.

”Apenas momentos antes del anuncio, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, avisó en las instalaciones del Centcom que “atacarían con fuerza esta noche” a la República Islámica, a la que Washington acusa de haber atacado a un helicóptero estadounidense con dos soldados, quienes sobrevivieron.

El presidente Trump había avisado más temprano que atacarían con “dureza” a Irán durante un acto en la Casa Blanca, aunque el fin de semana había insistido en que estaba cerca un acuerdo con Teherán para acabar con la guerra pese al intercambio de ataques entre el país persa e Israel.

Las últimas horas fueron de máxima tensión desde el alto el fuego establecido el 8 de abril.

Fuerzas estadounidenses atacaron varios puntos del sur del país como represalia por el supuesto derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz. Irán respondió con bombardeos contra 21 objetivos militares estadounidenses en todo Oriente Medio, incluido Jordania, Kuwait y Baréin. Pero Washington negó la versión.

Con información de EFE y AFP