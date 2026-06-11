Petro le pidió a Trump que no intervenga en las elecciones de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó este miércoles una nueva manifestación de apoyo de su homólogo estadounidense, Donald Trump, al candidato de derecha Abelardo de la Espriella y le pidió abstenerse de intervenir en la campaña presidencial colombiana, a pocos días de la segunda vuelta electoral.

La reacción de Petro se produjo después de que Trump reiterara su respaldo al aspirante colombo-estadounidense, quien compite por la Presidencia frente al candidato del oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda, en los comicios programados para el próximo 21 de junio.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Petro recordó que la legislación colombiana prohíbe la injerencia extranjera en los procesos electorales y advirtió sobre posibles intentos de influir en la opinión pública mediante financiamiento externo o campañas de desinformación.

"Al presidente Donald Trump le informo que la Constitución de Colombia prohíbe apoyos y dineros extranjeros", escribió el mandatario, quien también señaló que es ilegal cualquier intento de modificar la voluntad de los electores mediante recursos provenientes del exterior.

Petro afirmó que, como jefe de Estado, tiene la responsabilidad de defender la soberanía nacional y solicitó a Trump respetar la decisión que adopten libremente los colombianos en las urnas, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

"Le solicito, como Presidente de Colombia, no intervenir en la campaña que decide libremente el pueblo de Colombia y no usted. Cualquiera que gane mantendrá la amistad de hace más de dos siglos entre Colombia y los EEUU", expresó.

El mandatario colombiano, quien se encuentra en Nueva York participando en actividades del Consejo de Seguridad de la ONU, sostuvo además que las relaciones entre ambos países deben fundamentarse en principios permanentes y no en afinidades ideológicas o coyunturales.