Bill Gates admitió que reunirse con Jeffrey Epstein fue un "grave error de juicio"

El multimillonario estadounidense Bill Gates declaró el miércoles ante los miembros de una comisión de la Cámara de Representantes que desconocía los crímenes del fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y que éste intentó utilizar información sobre su vida personal, incluyendo su infidelidad matrimonial para presionarlo, según una copia de sus declaraciones iniciales obtenida por la cadena CNN.

“Nunca presencié ni tuve indicio alguno de que Epstein estuviera involucrado en actividades delictivas continuas. Jamás fui a su isla, a su rancho ni a su casa en Florida. Jamás he victimizado a nadie. Si bien es posible que intentara entablar una relación personal, nunca me interesó ni correspondí a sus sentimientos”, declaró Gates, según su discurso.

“Me enteré de que Epstein tenía conocimiento de información delicada sobre mi vida personal, incluyendo mi infidelidad matrimonial. Estos asuntos no tuvieron nada que ver con mis interacciones con Epstein, pero fueron dolorosos para mi familia”, reportó CNN y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Gates afirmó ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que conoció a Epstein en 2011 y que él le prometió que podría recaudar miles de millones de dólares para iniciativas de salud mundial. “Recuerdo que sabía que Epstein había tenido problemas legales previos, pero no comprendía del todo la magnitud de los crímenes que cometió. Acepté la presentación sin analizarlo con la debida atención”, declaró ante los legisladores.

Gates describió sus interacciones con Epstein como “limitadas” y testificó que cesaron por completo en diciembre de 2014.

“Admitió que conocía la reputación de Epstein. Admitió que sabía que él había sido condenado por delitos sexuales, pero, en última instancia, según sus propias palabras, consideraba que esta relación, aunque limitada, era un medio aceptable para acceder a donantes adinerados”, dijo la representante demócrata Melanie Stansbury sobre el testimonio de Gates durante un receso del interrogatorio.

El cofundador de Microsoft también alegó en su testimonio que Epstein intentó utilizar lo que sabía sobre sus infidelidades —“además de muchas mentiras que fue añadiendo”— para presionarlo a que retomara el contacto con él después de que este hubiera terminado.

“No tuvo éxito en este intento, pero esto demuestra algunas de las maneras en que trató de aprovechar sus interacciones conmigo para promover su agenda. Jamás debí haberme reunido con Epstein”, dijo Gates, según su discurso.

Según declaró a los legisladores, reunirse con Epstein supuso un “grave error de juicio” por su parte.

El testimonio de Gates a puerta cerrada se produce después de que la publicación este año de los archivos de Jeffrey Epstein suscitara dudas sobre sus vínculos con el fallecido pederasta. Esta comparecencia de Gates en persona ante el Capitolio, la decimoquinta del comité, es una de las más destacadas ante los investigadores del Congreso hasta la fecha.

En un momento del interrogatorio, el abogado de Gates dijo a los legisladores que el multimillonario no respondería preguntas sobre sus aventuras extramatrimoniales que no estuvieran relacionadas con el caso Epstein, según una persona presente en la sala.

El Comité de Supervisión solicitó la cooperación voluntaria de Gates después de que una serie de documentos publicados revelaran una serie de acusaciones gráficas y no verificadas, así como un grado de coordinación filantrópica entre el multimillonario y Epstein más detallado de lo que se conocía anteriormente.