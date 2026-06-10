Copa 2026: 1248 sueños, 48 selecciones y un grupo de jugadores realmente mundial

En el Mundial FIFA 2026 del que participarán 48 selecciones y 1248 jugadores y se disputarán 104 partidos en Canadá, México y Estados Unidos, acogerá a más naciones, jugadores y aficionados que nunca y, por consiguiente, marcará un antes y un después en el fútbol mundial.

Las listas definitivas que se acaban de confirmar dejan patente la magnitud y el atractivo indeleble de la competición, con la inclusión de 357 jugadores que disputaron como mínimo una edición anterior de la Copa Mundial de la FIFA™. Otros 891 jugadores vivirán la competición por primera vez, un dato que destaca a la vez la continuidad y la renovación del fútbol mundial.

También es llamativa la brecha generacional: más de 25 años separan al jugador más veterano (Craig Gordon, de Escocia, con 43 años y 162 días) del más joven (Gilberto Mora, de México, con 17 años y 240 días). Asimismo, figuran 22 jugadores que tendrán menos de 20 años y otros siete que habrán cumplido los 40 cuando empiece la competición. Además, regresarán a los escenarios mundiales 22 jugadores que han conquistado el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™.

Junto con el regreso de grandes figuras del fútbol, esta edición presentará una nueva hornada de jugadores y naciones debutantes en la máxima competición del fútbol internacional. Cabo Verde, Curasao, Jordania y Uzbekistán competirán por primera vez en el Mundial, lo que demuestra que este formato ampliado contribuye a que la competición represente mucho mejor el fútbol de todo el planeta.

Una de las noticias más destacadas es el debut de Uzbekistán con grandes promesas como Abdukodir Khusanov, del Manchester City, que también está haciendo realidad sus sueños con la selección. Otra de las grandes novedades de esta edición es la joven generación de jugadores que participarán en ella, como Warren Zaïre-Emery, de Francia; Finn Surman, de Nueva Zelanda, y Bilal El Khannouss, de Marruecos. En el extremo opuesto, Lionel Messi, de Argentina; Cristiano Ronaldo, de Portugal; y Guillermo Ochoa, el emblemático guardameta de México, disputarán el récord de seis ediciones de la Copa Mundial de la FIFA™.

Las listas confirmadas reflejan el carácter universal del fútbol actual: están representados 449 clubes (diferentes) de 71 países (catorce de la AFC, seis de la CAF, siete de la Concacaf, ocho de la CONMEBOL, uno de la OFC y 35 de la UEFA). Además, subrayan las diferencias notables en las composiciones de las selecciones nacionales, desde Catar y Arabia Saudí, cuyas plantillas está formadas casi en su totalidad por jugadores que militan en los clubes de los respectivos países (25 futbolistas de 26 en ambos casos), hasta otras como Cabo Verde, Costa de Marfil, Curasao, RD del Congo, Senegal y Uruguay, cuyos jugadores juegan en su totalidad en ligas extranjeras.

En cuanto a los seleccionadores, el portugués Carlos Queiroz, de Ghana, participará en su quinto Mundial consecutivo tras haber dirigido Portugal en 2010, y la RI de Irán en 2014, 2018 y 2022. Es el segundo entrenador que ha conseguido esta gesta, por detrás de Bora Milutinović (1986–2002).

Las listas confirmadas encarnan todas las características que hacen de esta una competición realmente única: una celebración de la excelencia, la diversidad y la unidad mundial a través del fútbol.