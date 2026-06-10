Los artistas para las ceremonias de la Copa Mundial en Canadá

Canadá se convierte en protagonista de su histórico partido inaugural en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio de Toronto el viernes 12 de junio, un dinámico grupo de artistas, intérpretes y un Embajador de la Copa Mundial de la FIFA 2026 darán la bienvenida al mundo a Toronto con una celebración de la música, la cultura y el fútbol antes del saque inicial.

La ceremonia previa al partido de Canadá incluirá la interpretación de los himnos nacionales: Alanis Morissette cantará el himno canadiense y Aleksandar Gajić el de Bosnia y Herzegovina. El actor y comediante Will Arnett, embajador de la Copa Mundial de la FIFA 2026, también participará en la ceremonia, dando la bienvenida a los aficionados a Toronto con el espíritu de unidad que caracteriza a la Copa Mundial de la FIFA.

Estas actuaciones especiales formarán parte de las ceremonias de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una celebración inspirada en las comunidades de Canadá, su rica diversidad y el poder unificador del fútbol.

La ceremonia de apertura, que tendrá lugar 90 minutos antes del inicio del partido en el Estadio de Toronto, reunirá a un elenco diverso de artistas cuya música refleja el espíritu global del torneo, entre ellos Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.