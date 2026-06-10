Adorni se sumó al Régimen Simplificado de Ganancias
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adherirá al Régimen Simplificado de Ganancias, que permite presentar una declaración jurada menos detallada, confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.
En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, y en las vísperas de la presentación de su detalle patrimonial ante la Oficina de Anticorrupción, esta mañana ingresó el pedido a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que involucra al funcionario y su esposa, Bettina Angeletti,
Según revelearon desde el entorno del mininostro coordinador, la adhesión al Régimen Simplificado de Ganacias permita facilitar la declaración y que los datos lo recopile ARCA. Si bien la adhesión los habilita a blanquear el dinero no declarado, desde la Jefatura de Gabinete se cuidan de aclarar que no habrá ningún movimiento del estilo.
"Nada tiene que ver con el blanqueo de dinero o meter dólares bajo el colchón que es lo que no van a hacer. Ni Manuel Ni Bettina", aclaró uno de sus colaboradores.
Se trata de una modalidad especial a la que pueden adherir las personas humanas que cumplan ciertos requisitos. La presentación se realiza en base a una declaración jurada precargada por ARCA, que la persona puede modificar, confirmar y presentar. "Permite la optimización de procesos y facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales, al tiempo que reduce la carga administrativa", sostiene el organismo desde la página web.