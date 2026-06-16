Baja participación de jóvenes en las elecciones: qué dicen los expertos

La Cámara Nacional Electoral (CNE) alertó sobre la “pronunciada baja participación” de los jóvenes en las últimas elecciones. Según relevó el tribunal, el 34,52% de las personas de entre 18 y 30 años no votó en 2025. El número gana relevancia cuando se lo compara con el ausentismo de ese segmento en 2023, que fue de 21,9%. Un dato a tener en cuenta si se considera que es el segmento clave que dio su apoyo a Javier Milei y a La Libertad Avanza.

Por este motivo, el jueves 11, la CNE convocó a organizaciones no gubernamentales y referentes académicos especializados en el tema a reunirse para debatir posibles alternativas para revertir la tendencia. “El diagnóstico expone con preocupación que en las elecciones legislativas nacionales celebradas el 26 de octubre de 2025 se registró una tasa de participación inferior al 70% del padrón habilitado, lo que representa el ausentismo más elevado desde el retorno de la democracia en 1983”, aseguraron desde el tribunal.

En el encuentro “se acordó la realización de acciones conjuntas orientadas al proceso electoral de 2027 para promover una ciudadanía comprometida con el sistema democrático y el funcionamiento de la República”, agregaron.

Estos números están alineados al informe que publicó en marzo el Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires (UBA) junto con la Asociación Conciencia. El estudio, “Radiografía del desapego juvenil hacia la política”, se basó en una muestra de 2.500 jóvenes de entre 16 y 18 años de todo el país y reveló que el 70% muestra desinterés hacia la política.

Facundo Cruz, coordinador general del Observatorio Pulsar, aseguró a PERFIL: “Lo que encontramos es que los jóvenes escolarizados no rechazan la política, sino que la ven con distancia, pragmatismo y selectividad”.

El experto aseguró también que hay una diferencia entre el interés por la política y votar. “Hay un dato interesante respecto del compromiso cívico que tienen los jóvenes en términos de participación electoral: tres cuartos de los consultados nos dijeron que iban a ir a votar cuando les tocara. Es una tasa de respuesta alta y cercana a los valores de la población en general, según otros estudios de opinión pública”, describió Cruz.

La diferencia apareció, según el experto, cuando se consultó a los jóvenes si ya habían ido a votar. “Alrededor del 20% todavía no tenía edad, y el 80% que sí estaba en el padrón se repartió en una mitad que fue a votar y otra mitad que no”, agregó.

Juan Manuel Fernández, director ejecutivo de la Asociación Conciencia participó de la reunión organizada por la CNE. “La Cámara ve que el ausentismo está creciendo en toda la sociedad, pero que en el voto joven sub 30 este crecimiento está siendo más pronunciado. Por eso, la decisión es poner el tema en la conversación pública para que la sociedad civil acompañe y se piensen iniciativas para revertirlo”, dijo a PERFIL.

Distancia no es desinterés

Además del ausentismo, la CNE aseguró que sólo el 7,19% de los afiliados a partidos políticos son jóvenes de entre 18 y 30 años. Cuando se mira el segmento de entre 16 y 17, el porcentaje desciende al 0,01%. “Esto representa una marcada subrepresentación de los jóvenes dentro del universo de afiliados”, sostuvo el tribunal.

Los analistas, de todas formas aclararon que la distancia no significa, necesariamente, desinterés. “No quiere decir que los chicos sean apáticos, que no tengan ideología o mirada sobre los temas. Significa que no hay un espacio que los convoque a participar”, subrayó Fernández.

Para revertir la tendencia, la Asociación Conciencia trabaja en formación de ciudadanía dictando talleres en las escuelas. En la Ciudad de Buenos Aires desarrollan el programa “Tu voto, tu elección”. La experiencia les permite concluir que la información puede revertir la tendencia al ausentismo.

“En cada taller hacemos una encuesta al inicio y otra al final. Lo que se ve es que hay un 21% más de predisposición a votar cuando terminamos los encuentros. Los chicos con mayor nivel de información reaccionan”, reflexionó Fernández.

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