Protestas a horas del Mundial: maestros bloquearon el acceso al Estadio Azteca

Miles de maestros bloquearon una avenida con acceso directo al Estadio Azteca a horas del partido inaugural entre México y Sudáfrica, el cual tendrá lugar este jueves desde las 16:00 (hora argentina)

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, La movilización fue convocada por un grupo del sindicato de educación, la CNTE, que hace días encabeza protestas en la capital mexicana y señala que mediante marchas "pretenden llegar al estadio".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la ceremonia “está garantizada” y descartó el uso de la policía para reprimir a los manifestantes. Además, aseguró “el Mundial se va a disfrutar igual”.

Sheinbaum fue contundente al analizar el momento que atraviesa a horas del Mundial: "Lo vemos como una provocación para decir 'miren qué mal está la situación en México'.

México recibe su tercera Copa del Mundo, 1970 donde se consagró campeón del mundo por tercera vez "O Rei" Pelé, 1986 el emblema argentino Diego Armando Maradona y 2026.