Evo Morales desafió al Gobierno: “Vengan a detenerme o mátenme aquí”

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, sindicado de impulsar las movilizaciones en el país, desafió el lunes al presidente Rodrigo Paz a que lo detenga en el Chapare, donde presuntamente se encuentra, y aseguró que el mandatario está siguiendo una línea de Estados Unidos.

“Presidente, ministros, no me voy a escapar. Agárrenme aquí o mátenme aquí, se los digo de frente, no voy a escapar”, sostuvo, según reportaron los diarios La Razón y Los Tiempos, y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Morales añadió que estará en ese lugar o en Lauca Ñ y que hasta ahí pueden llegar las autoridades a detenerlo.

“Están manejando al F10, a los Rangers, que vengan acá. Si tienen que atacar por tierra o por aire ataquen”, afirmó el exmandatario, que gobernó entre 2006 y 2019.

En su declaración, denunció que policías y militares instalaron cercas para escuchar las llamadas que realiza en el trópico con el objetivo de conocer sus movimientos.

La declaración de Morales, este martes, se produce un día después de que el presidente Rodrigo Paz promulgara la ley que regula el Estado de Excepción.

Además, Morales acusó a Paz de seguir la línea de Estados Unidos y lo responsabilizó por cualquier derramamiento de sangre en el Chapare.

“Estoy acá, si tienen que atacar por tierra por aire, ataquen. Cuántos muertos habrá, su responsabilidad. Lo que hizo ayer Rodrigo Paz es amenazar a Evo Morales, amenazar al trópico de Cochabamba, cualquier muerto herido es su responsabilidad”, declaró en la radio Kawsachum Coca, con sede en el trópico de Cochabamba.

Durante la promulgación de la Ley de Estados de Excepción, Paz denunció que los bloqueos en el país son impulsados por el narcotráfico.

Ante ello, Morales consideró que esa declaración es un ataque.

En una publicación en X dada a conocer el lunes, Morales afirmó que la nueva Ley de Estados de Excepción “debilita las garantías democráticas y la protección de los derechos humanos. La norma presume la legalidad de las actuaciones estatales, limita los controles judiciales y parlamentarios, y amplía la intervención militar en conflictos internos”.