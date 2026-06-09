Estados Unidos lanzó una ola de ataques contra Irán por el derribo de un helicóptero
El Mundo09/06/2026
"Es una respuesta proporcional a la agresión iraní injustificada", dijo el Comando Central al confirmar las maniobras de EE.UU.
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