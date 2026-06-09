Estados Unidos lanzó una ola de ataques contra Irán por el derribo de un helicóptero

Estados Unidos lanzó este martes una serie de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central (Centcom).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido este mismo martes que habría represalias por el ataque iraní del lunes. "Estados Unidos debe, por necesidad, responder al ataque", dijo tras el derribo del helicóptero, por el que acusó al régimen de Teherán.