Estados Unidos lanzó una ola de ataques contra Irán por el derribo de un helicóptero

"Es una respuesta proporcional a la agresión iraní injustificada", dijo el Comando Central al confirmar las maniobras de EE.UU.
El Mundo09/06/2026

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Estados Unidos lanzó este martes una serie de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central (Centcom).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido este mismo martes que habría represalias por el ataque iraní del lunes. "Estados Unidos debe, por necesidad, responder al ataque", dijo tras el derribo del helicóptero, por el que acusó al régimen de Teherán.

"Las fuerzas del Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) comenzaron a lanzar ataques de autodefensa contra Irán a las 5 p.m. ET de hoy por orden del Comandante en Jefe, en respuesta al derribo ayer de un helicóptero Apache del Ejército de EE.UU. La misión es una respuesta proporcional a la agresión iraní injustificada", informó esta tarde el Comando Central.

Clarín

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