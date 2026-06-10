Trump justificó el ataque contra Irán: “La respuesta debía ser muy fuerte”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que la respuesta al derribo de un helicóptero Apache que atribuye a Irán “debe ser muy fuerte, muy contundente, y eso es precisamente lo que es esta”.
Trump estaba siendo entrevistado telefónicamente por el corresponsal jefe de la cadena ABC News en Washington DC cuando el CENTCOM anunciaba el ataque de represalia contra Irán.
“Creo que es muy importante responder. Derribaron un helicóptero y estamos respondiendo en este mismo momento”, dijo Trump, citado por ABC News y supo la Agencia Noticias Argentinas.
“Creo en responder con firmeza. Siempre lo he creído a lo largo de mi vida. Y tenemos un acuerdo que era muy bueno, y probablemente lo seguirá siendo”, continuó el mandatario.
“Esta es una respuesta a lo que hicieron con nuestro helicóptero anoche, y creo que la respuesta debe ser muy fuerte, muy contundente, y eso es precisamente lo que es esta”, aseveró.